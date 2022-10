Armando Incarnato attaccato da Gianni Sperti: “Ha detto parole bruttissime”

Il cavaliere napoletano si lamenta di Riccardo Guarnieri: “Crea fastidio”

Armando Incarnato ha movimentato la nuova puntata del dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi. Il discusso cavaliere si è lamentato dell’ex di Ida Platano, per essersi intromesso tra lui e la nuova dama Cristina:

“Appena ha la sua al suo solito crea dinamiche. Lui viene per creare fastidio, perchè c’è riuscito”.

L’opinionista zittito dal protagonista del trono over: “Non ho intenzione di sentirti”

La conoscenza telefonica tra Armando Incarnato e Cristina purtroppo non è andata nel migliore dei modi, a causa di tre balli che la dama ha fatto a Uomini e Donne con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere napoletano prima di parlare ha zittito Gianni Sperti dicendogli:

“Non ho intenzione di sentirti e di subirti, ogni volta che parlerai al posto mio mi arrabbierò come sempre”.

A questo punto lo storico protagonista del trono over dopo aver detto di non trovarsi d’accordo con il modo di fare dell’ex della sua amica, ha affermato: “Il primo ballo che fa con lui dopo una discussione avvenuta in studio lo vedo sensa senso e senza logica, forse non hai capito come sono, secondo ballo dice che balla con lui perchè mi vede ballare con Anna, il terzo ballo balla di nuovo con lui, la terza volta non ci sta, se una persona ha le idee chiare di quello che vuole è sta dedicando del tempo con me, oppure, non hai niente da chiarire, lasci me accantonato sulla sedia e stai a ballare con lui, sei una donna intelligente, alla terza volta che viene dici non mi alzo, non puoi trovare giustificazioni”. L’opinionista è intervenuto facendogli una critica: “Sempre arrabbiato con tutto il mondo”. Ha detto la sua anche Tina Cipollari: “E’ giusto quello che hai detto, però non è una cosa che ti può infastidire, mi sembra esagerato rispetto al rapporto che avete instaurato, anticipi delle cose che probabilmente non accadranno”.

L’ex della parrucchiera non risponde a delle provocazioni: il complimento della conduttrice

Armando Incarnato che di recente ha spiazzato con un nuovo look, ha invitato Cristina a prendere una posizione: “Non ho più voglia di perdere tempo e di trovarmi in triangoli, perchè tre volte su tre ci balli, se vuoi avere a che fare con me”, scatenando la reazione di Tina Cipollari che si è schierata dalla parte della dama: “Parole inutili, lei non ha fatto nulla”. Anche Gianni Sperti ha rotto il silenzio di nuovo: “Non si sono neanche visti, il triangolo esiste se c’è la coppia”. Il cavaliere napoletano riferendosi a Riccardo Guarnieri ha detto: “Vatti a prendere un uomo così, se hai l’idea di avere un chiarimento con lui, lascia perdere il mio essere uomo, abbiamo un idea della vita un po’ diversa”. Non appena conduttrice si è rivolta all’ex di Ida Platano dicendogli: “Complimenti che sei stato buono”, l’opinionista ha attaccato il napoletano schierandosi dalla parte del 43enne: “Hai detto parole bruttissime nei suoi confronti”.