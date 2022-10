Gilles Rocca, rivelazione inaspettata: “Ho vissuto un momento difficile”

Il concorrente di Tale e Quale ha vissuto un momento difficile con la sua fidanzata Miriam

Non sono sempre rose e fiori le esistenze di chi vive nel mondo dello spettacolo o che ha sempre respirato i palchi e gli studi televisivi aiutando nell’attività di famiglia. E’ il caso di Gilles Rocca che, dopo aver conquistato Ballando con le stelle, ora è un concorrente di Tale e Quale Show dove ha dimostrato una certa versatilità ottenendo i complimenti della giuria. E ovviamente tra il pubblico, sempre pronta a sostenerlo, la sua fidanzata Miriam, con cui ha vissuto non un periodo facilissimo, come lui stesso ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv: “Vissuto un momento difficile con Miriam, ma ora siamo più uniti che mai e siamo insieme da tredici anni”.

Gilles Rocca pronto a tornare a L’Isola dei Famosi? “Mai dire mai”

Sempre nell’intervista al sopracitato settimanale il concorrente di Tale e Quale Show è tornato a parlare della sua esperienza come naufrago a L’Isola dei Famosi confessando che qualora dovessero chiedergli di rifarla lui risponderebbe “mai dire mai”, insomma, questa primavera quando ha rivisto quei luoghi meravigliosi un po’ di nostalgia gli è presa, anche se alcuni mesi fa la sua risposta sarebbe stato un sonoro no dato che è stata “un’esperienza durissima” a livello fisico tanto che ha perso venti chili in poco tempo e che ci ha quasi messo un anno prima di rimettersi del tutto.

Tale e Quale Show, Gilles Rocca prima di ogni esibizione: “Mi sudano le mani”

“Mi sudano le mani”: così ha confessato Gilles Rocca a proposito di Tale e Quale Show (ecco le imitazioni di venerdì) e prima di ogni sua esibizione, ma una volta sul palco passa tutta l’agitazione e pensa solo a dare il massimo. Il consiglio principale di Carlo Conti, che seppur sia molto certosino e attento ai dettagli ha sempre il sorriso sul volto e mette tutti a suo agio, è quello di divertirsi in primis perché se i concorrenti si divertono, sanno prendersi in giro e stanno in allegria, sicuramente regaleranno al pubblico un paio d’ore prima del fine settimana.