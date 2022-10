Gilles Rocca, aria di tensione con Valentina Persia? Spunta la verità

Tale e Quale Show, tensione tra i due concorrenti? Gilles Rocca rompe il silenzio

Carlo Conti nella sua rosa dei dieci concorrenti ha scelto anche Gilles Rocca e Valentina Persia. I due non è la prima volta che lavorano insieme essendo stati naufraghi nella stessa edizione dell’Isola dei famosi. In Honduras tra i due non sono mancati malumori e tensioni ed in molti quindi si chiedono: come sono i loro rapporti adesso? C’è ancora un clima di tensione nel programma di Rai1 o è tutta acqua passata? A questa domanda ha risposto lo stesso attore e regista in un’intervista concessa a SuperGuidaTv dove ha smentito tutto:

“Nel reality la mancanza di fame si fa sentire e dopo una settimana è normale perdere la testa. Si discuteva anche a causa delle condizioni in cui trovavamo a vivere e per la dieta forzata.”

Valentina Persia smentisce le tensioni con l’attore: “Tra di noi c’è amicizia”

E sempre allo stesso sito ha concesso una lunga intervista anche Valentina Persia, attrice comica romana ed anche lei concorrente di Tale e Quale Show che su Gilles Rocca (che nella prima puntata ha spaventato tutti) ha ammesso:

“All’Isola dei Famosi è stato difficile dover gestire la lontananza dai propri affetti ma anche la mancanza di cibo. Ho sofferto molto la fame. Con Gilles ci siamo rincontrati ed è bastato uno sguardo e ci è sembrato di rivederci ancora in quegli atolli dell’Honduras. Ci siamo abbracciati e tra noi c’è amicizia.”

Insomma i tempi delle crisi e delle tensioni all’Isola dei famosi sono finiti e nello show di Carlo Conti il clima tra i due è serena e di amicizia.

Gilles Rocca e l’attrice comica: pace fatta dopo le incomprensioni all’Isola

E per spiegare meglio cosa è successo ai due nel reality di Canale5 citiamo il sito Biccy.it che ha ricostruito malumori e tensioni tra i due ex acerrimi nemici che nell’ultima edizione si sono ampiamente sfogati: “Valentina e Gilles non sono mai stati grandi amici a L’Isola dei Famosi (anzi!), hanno pure litigato a distanza quando lui dallo studio l’ha accusata di aver detto alle sue spalle ‘non scambiamo la merda per cioccolata’”