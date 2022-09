Gilles Rocca, paura a Tale e Quale: “Ho scoperto l’attacco di panico”

Panico per il concorrente durante la preparazione del calco: “Non fatemelo fare mai più”

E’ senza dubbio il momento più difficile dell’esperienza a Tale e Quale Show quello della formazione del calco, per prendere le forme del viso, operazione che viene effettuata nel primo periodo delle prove. E proprio quando è stato fatto il suo calco Gilles Rocca se l’è vista decisamente brutta, rischiando un attacco di panico, come lui stesso ha scherzosamente raccontato nella clip trasmessa prima dell’esibizione: “Ho scoperto cos’è un attacco […] Non fatemi rifare mai più un calco” ha detto.

I primi minuti sono stati i peggiori […] Ho pensato che mi stessero sotterrando

ha raccontato successivamente.

Tale e Quale Show, Carlo Conti ricorda al concorrente: “Da bambino venivi qui con tuo papà”

Nell’introduzione trasmessa prima dell’ingresso in ascensore, Carlo Conti ha invece ricordato a Gilles Rocca quando da bambino accompagnava suo padre, un fornitore di strumenti musicali, proprio a Tale e Quale: “Venivi con il tuo babbo a portare gli strumenti […] Salutiamo la nostra storica sarta che ti chiedeva sempre quando avresti partecipato come concorrente” ha detto il conduttore, che ha ricordato inoltre ai telespettatori che Gilles ha partecipato con grande successo anche a Ballando con le stelle due stagioni fa. A proposito della sua esperienza nello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Rocca ha commentato ironicamente: “Qui si balla con la voce”.

Loretta Goggi dà un consiglio alla compagna d Gilles Rocca: “Fatti sposare subito”

Ha imitato Ultimo l’ex concorrente di Ballando in questa prima puntata di Tale e Quale Show e al momento dei giudizi, la regia ha inquadrato Miriam Galanti, la sua fidanzata, seduta tra le prime file del pubblico: “Io ho impiegato ventinove anni per farmi sposare, tu fallo subito!” le ha consigliato scherzosamente Loretta Goggi, facendo scoppiare a ridere tutti gli artisti e gli spettatori presenti in studio. Intanto in un’intervista uscita nei giorni scorsi Gilles ha rivelato come ha fatto a convincere Carlo Conti a prenderlo nel cast.