GF Vip choc, Patrizia Rossetti pronta a ritirarsi: “Mi sento ferita”

Grande Fratello Vip, concorrente vuole lasciare: “Non merito queste critiche”

La puntata di ieri sera del reality show vip condotto da Alfonso Signorini è stata davvero pregna di colpi di scena e allo stesso molto complicata per i concorrenti, i quali sono finiti sotto accusa per il modo in cui si sono comportati con Marco Bellavia. Tra gli inquilini vip puniti c’è anche Patrizia Rossetti, che è stata mandata al televoto flash insieme a Elenoire Casalegno, Gegia e Giovanni Ciacci. La conduttrice è comunque stata salvata dal pubblico a casa con una percentuale bulgara. Una volta finita la puntata l’inquilina vip si è amaramente sfogata, asserendo senza indugio alcuno di non credere di meritare tutte queste critiche, arrivando addirittura ad ipotizzare di poter lasciare al più presto la casa più spiata dagli italiani:

“Mi sento ferita e non me lo merito. Non sono capace di analizzare adesso. Io adesso prenderei e partirei. Se ascolto me stessa me ne vado…”

Patrizia Rossetti fuori dal reality show di Alfonso Signorini? Lei: “Sono stata bacchettata in diretta”

La concorrente del Grande Fratello Vip, parlando sempre a tu per tu con altri concorrenti, non ha poi fatto mistero di non aver molto gradito la ramanzina del conduttore, che ieri sera si è infuriato con Giovanni Ciacci:

“A 63 anni che senso mi ha dato e insegnato questa cosa di stasera? Sentirmi bacchettata in diretta come una ragazzina che ha rubato la marmellata…”

Insomma la vippona di origini toscane, che ha raccontato giorni fa di essere stata tradita dall’ex marito, non c’è stata a subire passivamente questi attacchi per il modo in cui tutti hanno trattato Marco Bellavia: “Io questa cosa non l’ho superata perché non me la merito…”

GF Vip, la concorrente è un fiume in piena: “Perchè dovrei fare la psicologa?”

Patrizia Rossetti si è poi chiesta il motivo per cui deve per forza fare la psicologa o il motivo per cui debba essere lapidata per una frase infelice (ha detto di Marco Bellavia che sarebbe stato meglio si curasse):

“Però adesso perché devo diventare per forza psicologa e se dico una frase sbagliata mi danno della me**a?”

Secondo la concorrente il conduttore avrebbe un po’ esagerato nei confronti di tutti con questa strigliata perchè alla fine non hanno ammazzato nessuno: “Si dicono tante frasi sbagliatissime nella vita. Ricordiamoci che non abbiamo ammazzato nessuno…” E anche gli altri inquilini le hanno dato ragione.