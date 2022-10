Orietta Berti sconvolta, è successo al Grande Fratello Vip: “È terribile”

L’opinionista del GF Vip torna sul caso di Marco Bellavia: “C’è gente che per il bullismo si è tolta la vita”

Tutto è pronto per una nuova scoppiettante puntata del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Questa sera, stando alle anticipazioni fino ad ora trapelate, tornerà in trasmissione Marco Bellavia, l’ormai ex concorrente preso di mira dal branco feroce formato da buona parte del resto dei concorrenti. Una delle due opinioniste, Orietta Berti, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del quotidiano La Stampa. Qui, in merito a quanto accaduto, ha detto:

“Questo patatrac del ragazzo andato in depressione è terribile”.

Orietta ha poi ricordato quanto accaduto a Ginevra Lamborghini, squalificata soprattutto per una frase altamente infelice, ovvero che Marco meritava di essere bullizzato. “C’è gente che per il bullismo si è tolta la vita” conclude la Berti.

Nessun pentimento per Orietta Berti in merito al reality di Canale5: “Non credevo mi coinvolgesse”

Quella che la Berti sta affrontando come opinionista della Casa più spiata d’Italia è per lei un’avventura inedita. Per intraprenderla Orietta svela di aver dovuto fare diverse rinunce lavorative. Tra queste c’è The Voice Senior, dove ricopriva il ruolo di vocal coach e giudice, Che tempo che fa su Rai3, dove era ospite fisso del famoso tavolo, e Quelle brave ragazze su Sky, con Mara Maionchi e Sandra Milo. Dopo le tante polemiche sul Grande Fratello Vip che l’hanno coinvolta Orietta dice:

“Il GF mi piace, non credevo mi coinvolgesse”.

Il ricordo del volto di Grande Fratello Vip: “Ho sofferto molto”

L’episodio su Marco Bellavia non era stato previsto da nessuno dei vertici della rete né dagli autori del reality né da Alfonso Signorini e ovviamente né dalle opinioniste. Questo fatto ha scosso molo Orietta Berti perché, come ha raccontato lei stessa, le ha ricordato il suicidio di Luigi Tenco con il biglietto che protestava contro la giuria del Festival di Sanremo che mandava in finale il brano “Io tu e le rose”.

“Ho sofferto molto, per fortuna mi hanno aiutata”

ricorda Orietta. La canzone aveva venduto ben un milione e mezzo di copie ma la Berti sentiva ugualmente un senso di isolamento.