Grande Fratello Vip, Wilma Goich nella bufera: ha infranto il regolamento

Wilma Goich l’ha fatta grossa, violato il regolamento nella notte: cos’è successo

In questa edizione del Grande Fratello Vip non ci si annoia davvero mai. E proprio nelle scorse ore una concorrente ha infranto il regolamento per ben due volte. Cos’è successo stavolta? La popolare cantante, parlando a tu per tu con Carolina Marconi e Patrizia Rossetti nella casa più spiata dagli italiani, ha dapprima coperto il microfono e chiesto alle altre due di fare la stessa cosa, e successivamente ha cercato di mettersi d’accordo su chi nominare stasera:

“Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare…Tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare…”

Grande Fratello Vip, la cantante è finita al centro delle polemiche: il suo gesto non è piaciuto

Nonostante Wilma Goich abbia cercato di coprire il microfono per non far sentire di mettersi d’accordo con le altre due concorrente del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, ovviamente a casa hanno invece sentito tutto e si sono molto arrabbiati. Difatti sono stati in tanti su twitter ad aver puntato il dito contro la concorrente, rea di aver infranto il regolamento per ben due volte: “Lei proprio come i bambini durante il nascondino che si nascondono dietro gli alberi pensando di non essere scoperti…” Altri hanno anche chiesto agli autori di prendere immediatamente provvedimenti nei suoi confronti, visto che sarebbe già stata fin troppo graziata per il modo in cui si è comportata con Marco Bellavia. Stasera l’inquilina vip della Casa di Cinecittà, sulla quale Elfrida Ismolli ha svelato un retroscena, potrebbe essere redarguita dal conduttore?

Quanto guadagna Wilma Goich per partecipare al reality show? Tutta la verità

Si segnala inoltre che in questi ultimi giorni è stato svelato il cachet che prenderebbe la cantante per vivere nella casa più spiata dagli italiani. A rivelarlo è stato il portale web Dagospia.it. In base alle indiscrezioni raccolte dal sito web sembra che Wilma prenda ben 9 mila euro netti a settimana: “Stando alle nostre fonti per la sua permanenza nella casa, la cantante Wilma Goich ha ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro…” Se così fosse risulterebbe una delle concorrenti più pagate di questa edizione del Grande Fratello Vip.