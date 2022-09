Storie Italiane, Elfrida Ismolli e la rabbia di Wilma Goich: “Era uno scherzo”

A Storie Italiane si riparla del Vianella: “Wilma ha preso male il duetto di Edordo e Frida”

Talk dedicato alle coppie di personaggi famosi ‘scoppiate’ nella seconda parte della puntata di oggi, venerdì 30 settembre 2022, del programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, dove tra gli ospiti c’è stata Elfrida Ismolli, moglie di Edoardo Vianello, che qualche anno fa ha duettato scherzosamente con il marito, facendo infuriare Wilma Goich. Sulla vicenda Wilma si è sfogata in diversi appuntamenti della trasmissione di Rai1 e oggi, vedendo i filmati di quelle ospitate, Frida ha chiarito una volta per tutte: “Era uno scherzo! Ho capito solo in seguito che Wilma aveva preso così male la cosa, ma ci siamo chiarite, abbiamo parlato anche qui da te, Eleonora, di quello che è successo”.

Eleonora Daniele ironizza con la moglie di Edoardo Vianello: “Non credo vi siate chiarite…”

“Sulla questione duetto non credo vi siate chiarite del tutto” ha detto scherzosamente la conduttrice di Storie Italiane alla sua ospite, sempre in riferimento allo screzio con Wilma Goich che, lo ricordiamo, si è detta offesa dall’ex marito poiché, davanti ad una platea di spettatori, colleghi cantanti e giornalisti, l’ha praticamente ‘mandata via’ dal palco ‘sostituendola’ con Frida dicendo: “I Vianella si rinnovano”.

Mi sono sentita offesa, non so come spiegarlo […] Se avesse fatto cantare la moglie in un salotto durante una festa, avrei capito lo scherzo, ma non davanti a così tanti spettatori al concerto per i suoi ottant’anni

ha tuonato la Goich, come si è visto oggi nei filmati mandati in onda da Eleonora.

Elfrida Ismolli e la battuta a Storie Italiane: “I Vianella si sono rinnovati di moglie”

“Wilma quella volta si è lamentata chiedendosi di cosa si stessero rinnovanto i Vianella, ha detto: si rinnovano di che?!” ha poi ricordato Eleonora Daniele alla terza moglie di Edoardo Vianello oggi, la quale ha risposto con una battuta dicendo: “Si rinnovano di moglie”. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, anche Edoardo è stato ospite della Daniele, accompagnato proprio da Frida e, tra le altre cose, ha ricordato la morte della figlia Susanna.