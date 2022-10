Guenda Goria: “Rischia l’infertilità”, confessione dolorosa del padre Amedeo

Amedeo Goria lo svela per la prima volta: “Il dramma mi ha avvicinato a mia figlia”

Il papà di Guenda Goria ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. In questa circostanza l’uomo ha parlato della sua vita senza alcun tipo di filtro. Ad un certo punto il giornalista gli ha domandato se il sesso continua ad essere una priorità nella sua vita. E quest’ultimo ha dichiarato che continua a farlo, aggiungendo però che alla soglia dei 70 anni ha ben altre ambizioni. Quali? Vorrebbe tanto diventare nonno prima o poi:

“Quando mia figlia rimase incinta, l’estate scorsa, ci andai vicino…Purtroppo è stata una gravidanza extrauterina…Rischiò la vita…”

Questo dramma ha ancora di più avvicinato l’uomo a sua figlia: “Sono ridiventato padre della stessa splendida e incrollabile fanciulla…”

Guenda Goria rischia l’infertilità: la confessione choc di suo padre

Il giornalista del magazine Novella 2000 ha poi chiesto ad Amedeo Goria se sua figlia riproverà nell’immediato futuro a dargli un nipotino. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha subito confessato che al momento sua figlia, la quale giorni fa è stata contestata da Barbara d’Urso, sta seguendo delle cure riabilitative, consapevole che purtroppo potrebbe correre il rischio molto alto di non poter fare più figli:

“Adesso si sta sottoponendo a delle cure riabilitative, consapevole di essere esposta al rischio di infertilità…”

Per tale ragione l’uomo non ha nascosto che forse il primo nipotino potrebbe darglielo suo figlio Gian Amedeo: “Potrebbe essere lui a rendermi nonno…”

Sonia Bruganelli, il giornalista non ha dubbi: “E’ davvero molto affascinante”

Successivamente il giornalista del magazine Novella 2000 ha chiesto ad Amedeo Goria se c’è una donna in particolare del Grande Fratello Vip ad aver rapito la sua attenzione. L’uomo ha subito fatto il nome della moglie di Paolo Bonolis, non facendo mistero di credere abbia fascino da vendere:

“I suoi occhi sono brucianti ed il binomio ‘ironia-senso della vita’ da cui è distinta, è irresistibile…”

Goria non ha poi fatto mistero che se non fosse impegnata con il popolare conduttore sicuramente l’avrebbe corteggiata. E sull’eventualità di ripartecipare al reality, il padre di Guenda Goria ha subito dichiarato che non avrebbe assolutamente niente in contrario, anzi: “Esperienza arricchente che oggi vivrei con maggiore consapevolezza…”