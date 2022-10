Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso contesta un’ospite: bagarre in diretta

Guenda Goria fa una confessione choc in diretta: “I bulli hanno sofferto in passato”

Oggi la seconda parte di Pomeriggio 5 è stata dedicata quasi interamente al Grande Fratello Vip dando ampio risalto al ‘caso Marco Bellavia’. Tanti gli ospiti intervenuti oggi per parlare di questo argomento, tra i quali c’era anche la compagna di Mirko Gancitano. Quest’ultima ha dapprima condannato fermamente i concorrenti, che si sono comportati male nei confronti di Marco, e successivamente ha però fatto notare che bisogna capire cosa c’è dietro il bullismo. La ragazza ha infatti dichiarato che spesso i bulli hanno sofferto molto in passato e quindi invece di essere maggiormente sensibili sono diventati a loro volta carnefici:

“Spesso sono stati stigmatizzati in passato e invece di aprire il loro cuore l’hanno chiuso ermeticamente comportandosi in questo modo…”

Questa sua dichiarazione ha creato un bel caos in studio.

Barbara d’Urso contro la sua ospite: “Non sono assolutamente d’accordo con te”

Successivamente ha preso la parola la conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale ha immediatamente contestato ciò che ha detto Guenda Goria sui bulli, asserendo che non è mai una giustificazione bullizzare se in passato si è stati vittime:

“Guenda scusami se intervengo…Purtroppo il fatto di dire che uno ha sofferto allora è giustificabile anche no…Nessuno che è stato bullizzato allora può bulizzare a sua volta…”

La figlia di Maria Teresa Ruta ha comunque cercato di spiegare meglio il suo punto di vista, ma la presentatrice, che ieri sera è rimasta senza parole per via di un’uscita di Samantha De Grenet, ha rimarcato il fatto di non pensarla minimamente come lei: “No, mi spiace…Non sono d’accordo…”

Pomeriggio 5, l’ospite contro Guenda Goria: “Stai facendo passare un messaggio sbagliato”

Ha poi preso la parola Arianna David, che a sua volta ha criticato la giovane ragazza, asserendo che se dice così sta facendo passare semplicemente un messaggio del tutto sbagliato:

“Non sono d’accordo nemmeno io…Guenda scusami, ma se dici questo fai passare un messaggio assolutamente sbagliato…Ragione Guenda…”

La David ha quindi tagliato corto, dichiarando di non credere ci sia bisogno di interpretare gli atteggiamenti dei concorrenti: “Hanno sbagliato e basta!”