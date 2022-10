Guenda Goria: “Avevo gettato la spugna”, lo ha rivelato per la prima volta

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 21, 2022 , in Gossip

La soubrette lo ha confessato solo adesso: “Con gli uomini avevo gettato quasi la spugna”

Guenda Goria ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. Ed ovviamente la ragazza ha parlato in lungo e in largo della sua storia d’amore con Mirko Gancitano, non facendo mistero di sperare di poter convolare a nozze già la prossima primavera: “Stiamo capendo se si riuscirà a concretizzare la prossima primavera…Intanto abbiamo già conosciuto il parroco…” Successivamente la giornalista del periodico ha fatto presente alla giovane che il suo compagno le ha fatto una preziosa promessa: “Ti ha detto ‘fidati di me’…Quanto è bello aver trovato una persona a cui poter dire: ‘Mi fido di te?'” E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito risposto che quello è stato un gesto sicuramente importante perchè ha sempre avuto difficoltà a fidarsi degli altri:

“Non è facile trovare persone che sanno amare…Avevo quasi gettato la spugna, perchè sono una di quelle donne con cui gli uomini entrano in competizione…Sono molto competitiva…”

Guenda Goria fa una rivelazione: “Io ed il mio compagno prima eravamo amici”

La giornalista del periodico Vero ha poi chiesto alla figlia di Maria Teresa Ruta se si ricorda il momento in cui ha sentito le classiche ‘farfalle nello stomaco’ per il suo compagno Mirko Gancitano. La ragazza, che giorni fa è stata ospite a Bella Mà da Pierluigi Diaco, ha subito risposto che inizialmente hanno costruito una bella amicizia avendo scoperto di avere tante passioni in comune:

“Abbiamo iniziato a trovarci in amicizia condividendo la passione per i viaggi…Abbiamo pensato a cose che si potevano fare insieme…Ci siamo trovati prima viaggiatori e partner in crime che fidanzati…”

Tuttavia hanno capito ben presto di essere fatti l’una per l’altro, come ha confessato la stessa ragazza al magazine di gossip: “Quasi per caso, ci siamo guardati negli occhi e ho percepito un’emozione nuova…”

Mirko Gancitano, la sua compagna svela: “Abbiamo entrambi buoni caratteri”

Guenda Goria ha poi rivelato a Vero che anche caratterialmente non hanno mai avuto alcun tipo di problema, anche perchè i loro caratteri sono simili sotto diversi punti di vista:

“Abbiamo entrambi dei buoni caratteri, stiamo bene con tutti, siamo sensibili e curiosi…Ma siamo anche due che devi saper prendere…”

La ragazza ha anche parlato dei suoi progetti futuri, asserendo che a partire dal mese prossimo tornerà a teatro con lo spettacolo intitolato La Vespa: “E’ uno spettacolo che parla di bullismo, che è un tema attuale…”