Guenda Goria: “Ho compreso che stavo morendo”, confessione choc a Bella Ma’

Guenda Goria fa una confessione scioccante: “Capivo che stavo morendo”

Nella puntata di oggi di Bella Ma’, martedì 18 ottobre, programma del primo pomeriggio di Rai2, è stata ospite la figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria insieme alla madre. La ragazza si è raccontata in una lunga intervista dove ha fatto una confessione scioccante sul dramma che l’ha colpita questa estate. Lei ed il fidanzato Mirko Gancitano aspettavo un bambino ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto:

“Quest’estate ho percepito che me ne stavo andando, sentivo la vita che lasciava il mio corpo. Ho salutato il mio compagno quando mi stavano portando via con l’ambulanza e gli ho detto ‘Ti amo’. Ho avuto una gravidanza extrauterina. Venivo già da un intervento di endometriosi e ho avuto una gravissima emorragia.”

Bella Ma’, la conduttrice racconta il suo dramma: “Oggi sono grata alla vita”

Guenda Goria ha rischiato di morire, rischia l’infertilità e questa esperienza, ovviamente, l’ha cambiata profondamente. Se, infatti, prima era malinconica e spesso colpita dal ‘mal di vivere’ adesso ha un piglio diverso nei confronti della vita. Nel programma di Pierluigi Diaco Bella Ma’, la figlia di Maria Teresa Ruta ha confessato:

“Dopo questa esperienza mi sono svegliata con più gioia e forse il male di vivere che prima sicuramente avevo è anche andato un po’ via. Ho reputato così bello alzarmi la mattina, prendere un caffè, salutare le persone che amo… In fondo la vita è bella e siamo fortunati a essere qui”.

Maria Teresa Ruta e la confessione della figlia: “Spesso le mamme ci trattano come bambine”

Infine Guenda Goria ospite a Bella Ma’ ha detto la sua anche sulla madre e sul rapporto con lei che nel corso degli anni è cambiato. “Le mamme non si raccontano, forse perché ci vedono come bambini da proteggere, ma così facendo non ci danno gli strumenti necessari per comprendere le loro esigenze” ha rivelato la ragazza, aggiungendo che mentre da piccola odiava la televisione perché la vedeva come un mezzo che le portava via i genitori, adesso, per ironia della sorte vorrebbe proprio seguire le orme della madre e provare a fare la conduttrice.