Harry Potter, è morto Robbie Coltrane, l’attore che interpretava Hagrid

Lutto nel mondo del cinema: è morto uno dei protagonisti della saga di Harry Potter

Addio all’attore che ha interpretato il personaggio di Hagrid nella saga di film dedicati alle avventure del giovane mago più famoso al mondo: si è spento Robbie Coltrane. La notizia della scomparsa dell’attore si sta diffondendo in rete da qualche ora e da La Repubblica apprendiamo che la causa è stata una malattia contro la quale Robbie combatteva da tempo. Aveva 72 anni. La malattia, sulla quale, almeno per il momento, non conosciamo dettagli, pare si sia manifestata un paio d’anni fa. La morte è avvenuta in un ospedale situato vicino all’abitazione dell’artista a Larbert, in Scozia.

L’addio di Daniel Radcliffe al collega che ha interpretato Rubeus Hagrid in Harry Potter

Sempre dalla testata giornalistica citata nel paragrafo precedente apprendiamo anche qual è stata la reazione del protagonista di Harry Potter, Daniel Radcliffe, alla notizia della scomparsa improvvisa del collega: “Era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato” ha dichiarato. Anche la sua agente Belinda Wright ha speso in suo ricordo ottime parole, asserendo:

Sarà ricordato per decenni per il ruolo con il quale ha regalato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di giovani fan arrivate ogni settimana per oltre vent’anni.

La Wright ha inoltre definito Robbie Coltrane “un attore meraviglioso, intelligente e brillantemente spiritoso”, sottolineando che dopo essere stata la sua agente per ben quarant’anni, sentirà molto la sua mancanza.

“Ricordi meravigliosi di lui”, le parole dell’attore che ha prestato il volto a Harry Potter

Tornando a Daniel Radcliffe, sulla testata citata prima leggiamo che in ricordo del collega scomparso ha asserito anche: “Teneva alto il morale sul set del Prigioniero di Azkaban, quando tutti ci mettevamo al riparo dalla pioggia torrenziale rimanendo nella capanna di Hagrid per ore. Lui raccontava storie e scherzava”. L’attore ha infine dichiarato di sentirsi incredibilmente fortunato ad aver avuto la possibilità di lavorare con lui in tutti gli otto film della saga di Harry Potter.