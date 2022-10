I Bastardi di Pizzofalcone 4: clamoroso annuncio di Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann ritorna sul set: anticipazioni sulla fiction con l’ispettore Lojacono

I tanti fan e telespettatori di Rai1 possono tirare un sospiro di sollievo: tra pochi giorni inizieranno le riprese delle nuove puntate de I bastardi di Pizzofalcone 4 e ad annunciarlo è stato l’attore che dal 2017 veste i panni del protagonista. Sui social, infatti, Gassmann non è riuscito a trattenere l’entusiasmo per il ritorno sul set:

“Tra 10 giorni, mi rimetto in dosso questo personaggio, e la cosa mi fa davvero piacere… mi sei mancato. #IspettoreLojacono #IBastardiDiPizzofalcone.”

Insomma è tutto pronto per girare le prossime puntate della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e, con la nuova stagione, molti dubbi in sospeso verranno chiariti.

I bastardi di Pizzofalcone 4 anticipazioni: quando andranno in onda le nuove puntate

La fiction con protagonista Alessandro Gassmann andrà in onda nei primi mesi del 2023, si vocifera subito dopo il periodo natalizio, anche se per il momento non c’è una data precisa. La serie vede un cast di prim’ordine con attori del calibro di Massimiliano Gallo, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco e Serena Iansiti. Invece ci sono dubbi circa la riconferma di Carolina Crescentini, l’attrice infatti oltre ad essere impegnata in un’altra fiction Rai di successo, Mare Fuori, ha anche altri impegni lavorativi che potrebbero comprometterne la presenza. La nuova stagione, così come le precedenti, consterà di 6 puntate dalla durata di circa cento minuti ciascuno che verranno trasmesse in prima serata su Rai1.

Anticipazioni trama sulla fiction di Rai1: che fine ha fatto l’ispettore Lojacono?

Per quanto riguarda, infine, la trama de I Bastardi di Pizzofalcone 4, le nuove puntate ripartiranno dalle sorti dell’ispettore Giuseppe Lojacono. Il protagonista impersonato da Alessandro Gassmann, infatti, nell’ultima puntata lo abbiamo visto uscire vestito elegantissimo per andare al matrimonio di Alex Di Nardo (Simona Tabasco) e Rosaria Martone (Serena Iansiti) ma alla cerimonia non è mai arrivato. Infatti dopo una segnalazione il commissario Palma (Massimiliano Gallo) recatosi sul luogo ha trovato la macchina dell’ispettore aperta con segni di lotta e tracce di sangue e l’ultima scena della scorsa stagione vedeva appunto l’ispettore legato ed insanguinato dunque cosa gli succederà?