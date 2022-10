Ida Platano chiarisce: “Non provo nulla per Alessandro”, Tina Cipollari sbotta

Il duro sfogo della storica dama del trono over: “Ho rivisto lo stesso film”

Nel dating show condotto da Maria De Filippi, è continuato il dibattito che ha visto protagonisti Alessandro Vicinanza, Ida Platano e Roberta Di Padua. Quest’ultima è stata abbastanza amareggiata per il fatto che il cavaliere si sia dichiarato alla parrucchiera, visto che si è sfogata pronunciando le testuali parole prima di andarsene via dallo studio:

“Ho rivisto lo stesso film, è brutto stare con una persona che pensa un’altra, l’ho vissuto per la seconda volta qua dentro, basta!”.

La parrucchiera attaccata dal nuovo cavaliere: “Ti sei bruciata con questa cosa che hai fatto”

Per Roberta Di Padua è stata una delusione enorme, vedere Alessandro Vicinanza dichiararsi a Ida Platano. Nell’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, Armando Incarnato non è rimasto in silenzio, dopo che la parrucchiera ha ribadito di non ricambiare i sentimenti del suo ex: “La situazione con Roberta ti ricapiterà con un’altra persona. Chi hai di fronte come si predispone se sa che è innamorato…”. Gianni Sperti ha difeso il cavaliere: “E’ stato onesto”. Intanto la dama di Cassino ha affermato: “Come faccio a uscire con una persona che ha in testa un’altra, prima avevo il dubbio adesso ne sono consapevole, l’ha fatta proprio grossa, per la prima volta ho pensato di far conoscere un ragazzo a mio figlio”. Tina Cipollari ha compreso lo sfogo della dama: “Guarda di danni che ha causato, lei ci aveva magari investito su questa storia”. Alla domanda di Gianni Sperti: “Secondo te in questi casi se il sentimento è forte dovrebbe insistere o rinunciare?”, la conduttrice ha risposto facendo un rimprovero alla parrucchiera: “Dipende da chi hai davanti secondo me. Lei adesso dice così, ti fai trascinare a volte da determinate cose”.

L’hairstylist ha fatto sapere in che modo si comporterebbe se fosse al posto del suo ex: “Io ci provo anche se dall’altra parte ho un muro”. Ad attaccarla ci ha pensato Claudio: “Io al posto tuo non avrei ballato con un’altra donna, ti sei bruciata con questa cosa che hai fatto“. L’amica di Gemma Galgani si è giustificata: “Non siamo fidanzati, siamo usciti due volte”.

Ida Platano scatena la reazione dell’opinionista: “Che ci esci a fare, per non farlo piangere”

Alessandro Vicinanza ha ringraziato la conduttrice per averlo messo alle strette: “Mi hai aiutato, mi sento più libero”. La parrucchiera dopo aver accettato di uscire con il suo ex, gli ha ribadito: “Sappi che io non ho nulla di quei sentimenti che conosco, non provo nulla”. La replica di Tina Cipollari non si è fatta attendere: “Che ci esci a fare, per non farlo piangere, ma non ci uscire!”. L’opinionista si è scagliata anche contro il cavaliere: “Che stai a fare il baccalà lo stoccafisso?”. Roberta Di Padua riferendosi al protagonista del trono over e dopo essere rientrata in studio, invece ha detto: “Si vede che si merita questo, una donna che esce con lui e gli dice che non c’è nient’altro”.