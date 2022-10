Alessandro Vicinanza messo alle strette si dichiara a Ida: “Ecco cosa provo”

Il cavaliere ci riprova con la parrucchiera: la dura reazione della sua ultima frequentazione

Nella nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, il cavaliere Alessandro Vicinanza ha spiazzato tutti, visto che dopo essersi lasciato andare alle lacrime e aver deluso Roberta Di Padua, ha fatto un gesto inaspettato. Il cavaliere messo alle strette dalla presentatrice ha deciso di riprovarci con Ida Platano:

“Il trasporto che provo verso di te che non è fisico a oggi non lo posso paragonare, ho voglia di lei, parlo proprio della persona, sento un sentimento, sicuramente una forma di amore lo è, abbastanza accentuata”.

La reazione della dama di Cassino non si è fatta attendere: “Non ho parole veramente. Mi ha preso per il c**o”

L’amica di Gemma Galgani zittisce la rivale in amore: “Non uscire con il mio ex”

Nell’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, Roberta Di Padua ha fatto sapere come procede tra lei e Alessandro Vicinanza: “Settimana un po’ turbolenta, continuo ad avere dei dubbi sul suo interesse verso di me e su Ida“. Il cavaliere ha ribadito ancora una volta di essersi lasciato alle spalle la relazione con la parrucchiera: “Con lei non ci voglio parlare, sono andato avanti. Non mi sono mai dichiarato innamorato di lei”. La reazione della sua ex non si è fatta attendere: “Non vedo che stavi soffrendo per me”. Non appena la dama di Cassino ha fatto sapere che per il 38enne è importante anche l’intimità, è intervenuta l’amica di Gemma: “Era anche con me più o meno una cosa del genere”. Sempre la stessa si è scagliata contro la storica dama:

“Il fatto che tu dici non voglio vivere con questa ombra, non uscire con il mio ex, così non senti il mio nome, sei tu che ti stai lamentando, non conoscere persone che sono uscite con me”.

La 40enne ha risposto: “Sono i tuoi ex che si sono avvicinati, ti devo portare rispetto?”.

La protagonista del trono over non se lo aspettava dal suo ex: “Mi ha scioccato”

La conduttrice che intanto è rimasta spiazzata, ha messo alle strette il cavaliere chiedendogli se volesse uscire dal programma con Roberta. Il diretto interessato è stato titubante: “E’ precoce la cosa per noi, usciamo ci provo”, venendo attaccato da Gianni Sperti. Quando Maria De Filippi gli ha detto: “Hai voglia di uscire o no dimmi la verità” Alessandro ha ammesso: “Non sono pronto ancora ad uscire”. La moglie di Maurizio Costanzo ha continuato a metterlo in difficoltà: “Se Ida ti chiede di andare a Brescia che fai? Non devi aver paura di dire se non senti qualcosa. Sei innamorato di lei? Hai voglia di riprovarci?”. Il 38enne si è dichiarato alla parrucchiera, che dopo aver ballato con lui ha chiarito: