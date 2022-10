Ida Platano, crollo emotivo a Uomini e Donne: il suo gesto spiazza tutti

Uomini e Donne, la dama scoppia improvvisamente a piangere: sconcerto in studio

E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E proprio quest’ultima, sul finire della trasmissione, ha chiamato al centro dello studio la tronista Federica Aversano, che ha parlato della sua esterna con il corteggiatore Federico. In questa occasione la ragazza ha rivelato di essere rimasta molto sorpresa quando il giovane ha fatto un regalo a suo figlio: “Ha regalato a mio figlio Batman…” E questo gesto molto carino ha fatto crollare Ida Platano, che ha pianto lacrime amare. Ovviamente tutti in studio si sono chiesti perchè piangesse, conduttrice compresa: “Ida ti stai sciogliendo?”

Ida Platano in lacrime in diretta: “Apprezzo molto quello che ha fatto”

Successivamente ha preso la parola la popolare dama di Uomini e Donne, che con la voce rotta dal pianto ha colto l’occasione per fare i più sinceri complimenti al giovane corteggiatore di Federica Aversano, il quale ha fatto davvero un bel gesto nei confronti del figlio:

“Apprezzo molto…Io apprezzo molto la delicatezza, il gesto…Parlo pure di cose passate…Vissute in prima persone…”

La dama del dating show, che ieri ha rivelato di non provare niente per Alessandro Vicinanza, ha poi aggiunto che se lo avessero fatto con suo figlio in passato magari tante cose sarebbero potute andare diversamente: “Magari queste carinerie avrebbero potuto…Io ho tantissimi altri lati per mio figlio…Magari te lo aspetti da persone diverse…” E la tronista ha subito dichiarato di capire ciò che prova.

La dama lascia improvvisamente lo studio: Alessandro Vicinanza corre a consolarla

Federica Aversano ha poi continuato a parlare di questa sua frequentazione, non facendo mistero di provare qualcosa per il corteggiatore Federico. Ad un certo punto si è visto Ida Platano in lacrime abbandonare lo studio, forse per riprendersi un attimo dalla forte emozione provata. A raggiungerla poco dopo è stato subito il cavaliere campano, che ovviamente ha cercato di consolarla. In questa occasione i telespettatori hanno visto entrambi chiacchierare nel dietro le quinte, ma non hanno potuto ascoltare ciò che si sono detti, visto che nello stesso momento gli altri protagonisti del dating erano impegnati a ballare.