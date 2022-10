Ida Platano scoppia a piangere a Uomini e Donne: “Sono troppo nervosa”

La storica dama provoca l’ex di Riccardo Guarnieri: “Ti sei innamorata tre volte in un mese”

Lo scontro tra Roberta Di Padua e Ida Platano, nel dating show pomeridiano di Canale 5 è continuato nella puntata di oggi. Quest’ultima non appena la storica dama le ha detto riferendosi ad Alessandro Vicinanza: “Perchè ti stupisci se lui va avanti! Ti sei innamorata tre volte in un mese”, ha perso le staffe al punto da lasciare lo studio in lacrime. Quando è rientrata ha replicato alla provocazione: “Sono troppo nervosa, non me le faccio dire queste cose, non mi stanno per niente bene!”.

L’opinionista su tutte le furie: “Bugiardi e falsi”. Interviene la conduttrice

Nell’appuntamento di Uomini e Donne che il pubblico ha seguito oggi, Roberta Di Padua dopo aver assistito a un litigio tra Alessandro Vicinanza e l’ex di Riccardo Guarnieri ha deciso di interrompere la conoscenza con il cavaliere: “Mi fermerei, non mi va di stare in questa situazione, hai provato delle cose forti con lei”. La replica della parrucchiera non si è fatta attendere: “Se hai qualcosa da dire parla guardandomi”. Gianni Sperti intanto ha criticato il protagonista del trono over: “Un po’ farfallone, dici delle frasi molto pesanti che hanno un peso”. Non appena la storica dama tornata da poco nel programma ha provocato la bresciana, dicendo che si è innamorata tre volte in un mese, è intervenuta la conduttrice: “Non un mese, quando dice tre in un mese, se io sono Ida cerco di specificare che non è così perchè ho a casa mio figlio”. Tina Cipollari ha fatto capire di pensarla diversamente, prima di andarsene dallo studio abbastanza furiosa:

“Lei una settimana prima ha dichiarato amore, stava soffrendo per lui, come è arrivato Riccardo ha azzerrato tutto, un po’ di confusione l’ha fatta, era da settembre a dicembre, bugiardi, falsi“.

Non appena Maria De Filippi le ha detto: “Sono disposta a dirti ho sbagliato”, l’opinionista ha rincarato la dose, dato che si è rivolta alla parrucchiera dicendole: “Ti voglio chiarire un’altra cosa, se non ricordo male dici ti amo a Marcello e poi l’hai detto a Diego, la verità è quella che dico io! Ti sei innamorata di quattro uomini”.

Il cavaliere napoletano prende le difese dell’amica: “Si è sempre comportata bene”

Gianni Sperti ha preso le difese di Ida Platano, dato che ha attaccato Roberta Di Padua: “Dire a una persona sei una poco di buono, se lo avesse detto a te ti saresti alzata e scaldata”. Quando la conduttrice ha domandato alle due dame: “Non capisco perchè voi due arrivate a litigare”, la storica protagonista del trono over ha precisato: “Ha iniziato lei, le ho detto scusa se hai voglia siediti qua”. A difendere la parrucchiera che ieri ha massacrato il suo ex flirt Alessandro Vicinanza è stato anche l’amico Armando Incarnato, che si è scagliato contro la dama originaria di Cassino: