Il cantante mascherato 2023: Milly Carlucci ha scelto il primo concorrente?

Milly Carlucci pensa alla prossima edizione de Il cantante mascherato: ecco chi vuole nel cast

È la regina del sabato sera di Rai1 e in queste settimane sta intrattenendo il pubblico a casa con Ballando con le stelle, la conduttrice di Sulmona. Instancabile e votata al lavoro, la presentatrice non si ferma e guarda già alla prossima primavera quando partirà la nuova edizione del programma ispirato a The masked singer. Sono partite infatti le trattative per scovare i concorrenti del talent e, sulle pagine del settimanale Oggi, è stato svelato chi sarebbe il primo vip che la conduttrice vorrebbe nel programma: Memo Remigi. “La 68enne lo starebbe insistentemente corteggiando” si legge nella rubrica “Forse non tutti sanno che” a cura di Alberto Dandolo. A quanto pare infatti, dopo il successo del cantante a Ballando con le stelle lo scorso anno, accanto alla maestra Maria Ermachkova (cn la quale è arrivato a un passo dalla semifinale), ora la conduttrice avrebbe in serbo per lui una nuova sfida.



Memo Remigi concorrente de Il cantante mascherato 2023? L’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo

Stando a quanto riportato dalla rivista su citata, Milly Carlucci vorrebbe il cantante come partecipante del talent. Riuscirà a convincerlo a indossare la maschera? Per ora si tratta di indiscrezioni e, data la natura del programma, il mistero resterà tale per lungo tempo. Resta il fatto che la conduttrice di Rai1 sarebbe pronta a rivoluzionare il programma, a partire dalla giuria. Alberto Dandolo ha infatti confermato:

“Milly pensa a rinnovare la giuria del fortunato programma”.

A quanto pare infatti Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Arisa (attualmente impegna ad Amici nelle vesti di professoressa di canto) potrebbero lasciare il posto ad altri protagonisti. In particolare potrebbe saltare la presenza della conduttrice partenopea, impegnata su La7 con Lingo. Proprio in queste settimane la moglie di Guido Maria Brera si è espressa sulla faccenda.

Il cantante mascherato spostato al sabato: quando partirà la nuova edizione

In attesa di scoprire quale sarà la nuova giuria del programma condotto da Milly Carlucci, il giorno di messa in onda del talent cambierà, passando dal venerdì al sabato. In questo modo lo show di Rai1 si scontrerà con il serale di Amici. La trasmissione andrà in onda infatti la prossima primavera in parallelo con la fase finale del programma di Canale5.