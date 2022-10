Il paradiso delle signore, spoiler shock: svelato il nuovo amore di Adelaide

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 1, 2022 , in Soap

Anticipazioni soap di Rai1, in arrivo un nuovo amore per Adelaide: ecco chi è

Il primo a lanciare il clamoroso spoiler sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore è stato il settimanale NuovoTv che ha anticipato come più avanti ci sarà un nuovo amore per Adelaide destinato a portare scompiglio. Adesso, invece, ulteriori anticipazioni le ha lanciate il settimanale Gente. Il magazine, infatti, ha intervistato le autrici del romanzo del Paradiso Anna Cherubini e Monica Mariani che hanno lanciato:

“Non escludiamo che nel cast della serie il prossimo anno non possa entrare un nobiluomo inglese. Adelaide, dopo la separazione da Umberto, trascorrerà la sua estate a Rapallo. Ma qui le cose cambieranno complice l’arrivo di un nobiluomo inglese…”

Insomma per il personaggio impersonato da Vanessa Gravina, la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo sono in arrivo delle importanti novità.

Il paradiso delle signore spoiler prossima settimana: tragedia devasta i protagonisti

Dalle anticipazioni sulle nuove puntate della soap di Rai1 si scopre che una tragedia devasterà i protagonisti: la notizia del crollo di una diga è riportata dal telegiornale. È in atto la tragedia del Vajont, ed ovviamente tutti i personaggi ne saranno sconvolti e si mobiliteranno per fare qualcosa. Vittorio, sotto la spinta di Roberto, si farà portavoce di una campagna di sensibilizzazione. Nel frattempo, Gloria ormai libera farà il suo ingresso al Paradiso e la vicinanza tra la Moreau ed Ezio farà preoccupare Veronica. Matilde, in piena crisi con Tancredi, lascia Milano senza dire a nessuno quando ha intenzione di ritornare. Flora, invece, sarà molto delusa dall’atteggiamento di freddezza di Flora verso i suoi bozzetti.

Spoiler nuove puntate soap di Rai1: Marcello invita la contessa a voltare pagine

Al centro delle trame de Il paradiso delle signore 7, tuttavia, ci sarà ancora il rapporto tormentato tra Adelaide ed Umberto. La Contessa desiderosa di dare una mano dopo la tragedia del Vajont chiederà a Fiorenza di interferire per lei e farsi finanziare dalla Banca Guarnieri. Umberto, però, affronterà la Sant’Erasmo di persona. A questo punto la donna capirà di essere ancora attratta dall’ex cognato ma Marcello (al centro di un piano), invece, le consiglierà di voltare pagina.