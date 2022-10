Ilary Blasi Francesco Totti, guerra legale: fissata data della prima udienza

Francesco Totti ed Ilary Blasi sono pronti ad andare in Tribunale: ecco quando ci sarà la prima udienza

Ilary Blasi e l’ex marito sono ormai arrivati alla resa dei conti. Difatti sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000 è stato riportato che la data della prima udienza in Tribunale tra i due per definire i dettagli sulla separazione giudiziale pare sia già stata fissata: “Il 14 ottobre è prevista la prima udienza in Tribunale…” Il settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi ha poi rivelato che in questi ultimi mesi i rispettivi team legali avrebbero fatto davvero di tutto per arrivare ad un accordo consensuale, ma non ci sarebbe stato niente da fare: “Si arriverà ad una battaglia legale lunga e complicata…”

Ilary Blasi ha fatto un’importante richiesta all’ex marito: c’entrano le sue borse

Successivamente il settimanale Novella 2000 ha anche rivelato di essere venuto a conoscenza che la popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi avrebbe fatto un’importante richiesta al suo ex marito Francesco Totti, che è stato finalmente sorpreso insieme a Noemi Bocchi. Difatti quest’ultima avrebbe chiesto il dissequestro delle sue borse, il cui valore ammonterebbe a circa 700.000 euro:

“Lei avrebbe chiesto il dissequestro delle borse che lui le avrebbe sottratto…Il valore di aggirerebbe a 700.000 euro…Sarà vero?”

Come andrà a finire tutta questa storia? Chissà, intanto una cosa è certa: nonostante un po’ tutti abbiano messo bocca su questa faccenda. l’unica a non aver proferito parola è stata proprio la conduttrice, che ha voluto mantenere il low profile.

La conduttrice e l’ex marito, convivenza difficile? L’ultimo retroscena

Novella 2000 ha poi confermato tutti i rumor inerenti al fatto che Francesco Totti ed Ilary Blasi pare siano tornati a vivere da separati sotto lo stesso tetto. Tuttavia il settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi ha anche precisato che il rapporto tra i due sarebbe assai tesi: “L’ex capitano della Roma deve fare i conti con una coinquilina impegnativa…” Il motivo per cui avrebbero deciso di tornare a vivere insieme sarebbe solo per il bene dei loro tre figli. Indiscrezioni hanno inoltre riportato che in realtà gli ex coniugi vivrebbero da separati a casa già dallo scorso gennaio.