Ilary Blasi non ha pace: multa prima dell’udienza per la separazione

L’ex moglie di Totti subisce un altro duro colpo: prende una multa a Roma

La Blasi sembra non avere pace in questo periodo. Dopo la separazione dal suo ex marito Francesco Totti a causa di Noemi Bocchi e dopo il mancato accordo sulla separazione, con la prima udienza che si terrà tra pochi giorni, ovvero venerdì 14 ottobre, e dopo essersi nascosti a vicenda oggetti di molto valore, non trovando un accordo neanche in questa occasione, la donna ha ricevuto una multa per aver parcheggiato la sua smart in divieto di sosta. Infatti, nel giorno in cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi aveva fatto il video poi diventato virale in cui era davanti a un negozio di Rolex e aveva taggato maliziosamente il Pupone, lanciandogli una frecciata, la sua macchina stava per essere portata via dal carro attrezzi.

Ilary trova un poliziotto vicino alla sua auto: la rivelazione del settimanale Chi

Dopo aver girato il famoso video contro l’ex marito, la Blasi si è avvicinata alla sua auto trovando però un poliziotto che le stava facendo una multa e, solo dopo aver firmato il verbale, è potuta ripartire. La donna si è mostrata sorpresa non aspettandosi una cosa del genere, anche se probabilmente ne sarà valsa comunque la pena di fare il video davanti al negozio di Rolex nonostante la multa per parcheggio in divieto di sosta. Ora però la conduttrice avrà sicuramente altri pensieri per la testa: l’udienza del 14 ottobre dove si parlerà dei furti reciproci tra lei e Totti, con la donna che rivendica borse e scarpe firmate sottrattele dall’ex marito, mentre l’uomo rivuole indietro i suoi orologi. Vedremo chi avrà ragione secondo il Tribunale.

Totti e Noemi Bocchi vanno a vivere insieme: spunta anche un anello

Inoltre il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, oltre alle foto esclusive della multa a Ilary Blasi, ha paparazzato Totti e Noemi Bocchi a cena fuori con anche i figli dell’uomo in un ristorante di Roma: a sorpresa, al dito di entrambi, avevano un anello identico. I due nei giorni scorsi si sono trasferiti a Roma Nord per iniziare la loro convivenza e la storia tra i due sembra andare a gonfie vele. Però la donna era stata criticata da alcune persone nei mesi scorsi, come l’esperto di gossip Alessandro Rosica, cioè Investigatore Social, di essere una “rovina famiglie” e di essere stata anche con altri uomini importanti del mondo dello spettacolo oltre all’ex capitano della Roma. Vedremo come si evolverà questa vicenda.