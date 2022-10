Nuova accusa a Francesco Totti: dopo le borse fa sparire anche altro

Non c’è pace tra il Pupone e Ilary Blasi: sparita una collezione di scarpe firmata

Il lungo matrimonio tra Francesco Totti e la Blasi non si è concluso nel migliore dei modi. Dopo tantissime voci che si sono susseguite negli ultimi mesi e dopo i comunicati separati, ora la questione sta sfuggendo di mano. Infatti, anche dopo pesanti dichiarazioni i due continuano a sottrarsi cose e a farsi i dispetti in attesa della prima udienza in Tribunale fissata per venerdì 14 ottobre, che farà riferimento alla collezione di borse e gioielli di Ilary sottratta dall’ex capitano della Roma. Però non sarebbero le uniche cose sottratte alla donna: nelle ultime ore l’ex marito avrebbe svuotato anche la cabina armadio nella villa all’Eur dove i due vivono ancora insieme dove c’erano un centinaio di scarpe firmate, come riportato da Il Messaggero.

Non si fa attendere la risposta di Ilary: ricorso d’urgenza davanti al Tribunale

La sottrazione di queste scarpe, che sarebbero sandali, decolleté, sneakers di Gucci, Chanel e Amina Muaddi, vale ovviamente una ingente somma di denaro e la risposta dell’ex moglie non si è fatto di certo attendere: presentato un ricorso d’urgenza davanti al Tribunale di Roma, chiedendone la restituzione. Inoltre, negli scorsi giorni Totti aveva anche fatto sparire molte borse e gioielli della donna come rassicurazione per avere i suoi Rolex, presi dalla Blasi. I due sono sempre più lontani e non ci sembra che ci sia uno spiraglio di rappacificazione o di un accordo, se non in Tribunale. Molto attesa l’udienza di venerdì per vedere come si evolverà questa vicenda e se finalmente i due torneranno a parlarsi.

Ilary Blasi cerca di rilassarsi prima dell’udienza: passeggiata e pranzo nel centro di Roma

L’ex moglie del Pupone nei mesi scorsi ha tenuto ad aggiornare i fan, mostrando foto e video di vacanze spensierate anche in compagnia dei suoi figli. La conduttrice, la cui rottura con Totti risalirebbe a tanti mesi addietro, anche prima dell’ultima Isola dei Famosi che ha condotto la scorsa primavera, domenica si è concessa un po’ di relax nel centro di Roma, dove ha fatto una passeggiata tra via Margutta e piazza San Lorenzo In Lucina e ha pranzato ai tavoli del caffè Vitti, come documentato sul suo profilo Instagram. Invece Francesco è sempre più vicino a Noemi Bocchi, con i due che sono stati immortalati anche nelle ultime ore insieme e si sono trasferiti a Roma Nord per iniziare la loro convivenza.