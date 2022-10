Francesco Totti, clamorosa svolta: va a vivere insieme a Noemi Bocchi

L’ex calciatore decide di traslocare, colpo di scena: tutti gli ultimi gossip

Ormai da luglio continuano ad uscire pettegolezzi su Francesco Totti ed Ilary Blasi, i quali dovrebbero avere la prima udienza in Tribunale per separarsi il prossimo 14 ottobre (in quella occasione pare che l’ex moglie chiederà a Totti le sue borse di Chanel indietro). Ma non è finita qua perchè ecco arrivare un nuovo colpo di scena. Di cosa si tratta? Il quotidiano La Repubblica ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il popolare ex calciatore e capitano della As Roma avrebbe deciso di abbandonare il tetto coniugale prendendo in affitto un nuovo appartamento a Vigna Clara:

“Dopo una vita intera trascorsa tra Porta Metronia, Casal Palocco ed Eur, l’ex capitano giallorosso ha scelto di stravolgere i suoi orizzonti…”

Francesco Totti e la nuova compagna andranno a vivere insieme: le ultimissime indiscrezioni

Sempre in base alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano La Repubblica sembra che l’ex marito di Ilary Blasi avrebbe preso questo nuovo appartamento in affitto a Vigna Clara per andare a convivere con la nuova compagna Noemi Bocchi:

“Ha deciso di prendere in affitto un immobile, nel cuore di Vigna Clara, con la nuova compagna Noemi Bocchi…”

Pare che l’appartamento sia situato in un elegantissimo palazzo accessoriato di ogni tipo di comfort, tra cui anche una piscina ed un campo da tennis: “Nessun acquisto definitivo, ma l’inizio di una nuova vita, lontano dalla roccaforte situata sulla Cristoforo Colombo…” La conduttrice, che continua sempre ad essere al centro del gossip, e i suoi tre figli continueranno invece a vivere all’Eur.

Ilary Blasi pronta ad acquistare un nuovo appartamento a Milano? I rumor

Successivamente il quotidiano La Repubblica ha fatto sapere che la conduttrice de L’Isola dei Famosi pare stia valutando l’acquisto di un nuovo immobile. Difatti quest’ultima sarebbe in procinto di acquistare un appartamento nuovo di zecca a Milano (forse per avere un appoggio quando dovrà condurre per mesi il reality show adventure di Canale 5? Oppure potrebbe stare più vicina ad un eventuale nuova fiamma?) La cosa certa è che venerdì affronterà la prima udienza in Tribunale contro il suo ex marito Francesco Totti.