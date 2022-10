Addio Imma Tataranni, ma il successo è stato clamoroso: “Ha fatto centro”

La fiction esaltata dal noto giornalista: Imma Tataranni conquista il pubblico

Il secondo segmento di Imma Tataranni, tornata in onda in queste settimane, ha conquistato proprio tutti. La celebre fiction di Rai Uno con Vanessa Scalera a capo ha ottenuto ascolti veramente importanti sul primo canale. Intervenuto sul penultimo numero del settimanale Dipiù TV il giornalista Giancarlo De Andreis ha parlato della serie capace di far segnare numeri eccezionali. Giovedì 13 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della serie e la nota firma della rivista ha voluto commentare i traguardi tagliati negli episodi visti nei giorni scorsi. Share che si aggira intorno al 25% e grande gioia in casa della tv di stato:

Imma Tataranni-Sostituto procuratore torna in onda con quattro nuovi episodi e fa subito centro. Il personaggio interpretato da Vanessa Scalera piace e inchioda davanti alla tv una media di quattro milioni e mezzo di telespettatori. Molto apprezzati sui social tutti gli attori

La fiction incanta, De Andreis sottolinea: “Spiccano i protagonisti”

In Imma Tataranni-Sostituto procuratore funziona tutto a meraviglia. La fiction con Vanessa Scalera gode infatti di un cast di tutto rispetto, con attori dal grande curriculum come Cesare Bocci e Carlo Buccirosso protagonisti della serie. Sempre nel corso del suo intervento a Dipiù TV Giancarlo De Andreis ha voluto spendere parole importanti nei confronti del cast messo in piedi per la fortunata serie di Rai1: “Spiccano i protagonisti di questa serie. Carlo Buccirosso che interpreta il capo della Procura, Alessio Lapice, giovane tormentato carabiniere e Cesare Bocci” – ha evidenziato il giornalista – .

Le anticipazioni dell’ultima puntata

Mentre è già stata annunciata una nuova stagione questa sera si chiuderanno i battenti dell’edizione in corso di Imma Tataranni-Sostituto procuratore. Come hanno rivelato anche gli attori del cast nei giorni scorsi i telespettatori potranno attendersi la chiusura dei cerchi rimasti aperti. In particolare sul lato sentimentale arriveranno delle risposte: “La storia d’amore tra Ippazio e la Sostituto Procuratore ha scardinato un tabù vista la notevole differenza d’età con una donna molto più grande di lui” hanno spiegato i giovani attori Alessio Lapice e Martina Catuzzi. Tante sorprese in arrivo con la puntata finale della serie di Rai1.