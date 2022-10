Imma Tataranni anticipazioni, parlano gli attori: “Si romperanno dei tabù”

Tv Talk, Alessio Lapice e Martina Catuzzi danno delle anticipazioni sulla fiction di Rai1

Ogni giovedì in prima serata su Rai1 va in onda la fiction Imma Tataranni 2 con protagonista Vanessa Scalera, nel cast figurano anche i giovani attori Alessio Lapice e Martina Catuzzi nei panni rispettivamente nel maresciallo Calogiuri e la poliziotta Bartolini. Ebbene i due attori sono stati ospiti nella puntata di oggi del programma di Massimo Bernardini ed hanno fornito delle anticipazioni sull’ultima puntata della fiction. L’attore ha svelato:

“La storia d’amore tra Ippazio e la Sostituto Procuratore ha scardinato un tabù vista la notevole differenza d’età con una donna molto più grande di lui.”

Nella trama della serie, infatti, c’è del sentimento tra i due anche se la Tataranni è sposata ed ha una figlia, mentre il maresciallo è fidanzato e sta per diventare padre anche se la compagna, durante l’ultima puntata, ha confessato di non essere incinta.

Imma Tataranni 2, spoiler ultima puntata: parlano gli attori di Calogiuri e Bartolini

Durante la breve chiacchierata nella puntata di oggi di Tv Talk, i due attori della fiction di Rai1 oltre a fornire delle anticipazioni hanno anche spiegato meglio i loro personaggi. L’attore Alessio Lapice ha ammesso:

“Ha sempre la sensazione di trovarsi nel posto sbagliato, di essere inadeguato, è quasi sempre ingessato soprattutto quando si trova davanti alla sua dottoressa.”

Invece Martina Catuzzi, giovane comica che si è fatta conoscere in radio è alla sua prima esperienza sul set ed infatti ha confessato: “Personaggio molto diverso da me quindi è stato una bella sfida, devo dire grazie al regista che ha saputo aiutarmi in questo.” Aggiungendo che spera che sia il primo di una lunga serie di ruoli. L’appuntamento con l’ultima puntata di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore 2 è per giovedì 13 ottobre (qui le anticipazioni)

Tv Talk, l’attrice difende il collega Saverio Raimondo dopo la bufera: “Gli è successa una grande fortuna”

Martina Catuzzi in radio ha lavorato anche con il comico de Le Iene, finito al centro delle bufera per il suo monologo e che ieri ha rotto il silenzio. L’attrice è scesa in campo per difenderlo: “Grande fortuna quella che gli è successo, a me non capita mai di avere una shitstorm che mi fa volare nei trend topic. Penso che la satira dev’essere libera. Viva Saverio” A tali dichiarazioni si è unito anche il conduttore.