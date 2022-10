Italia Si, in lacrime l’ospite di Marco Liorni: “Ha il cuore di mio fratello”

Storia emozionante a Italia Si: “Ho incontrato la persona che ha il cuore di mio fratello”

Una storia molto toccante ha emozionato i telespettatori del programma condotto da Marco Liorni nella puntata andata in onda oggi, sabato 22 ottobre 2022, ossia quella di Shana, una giovane donna che, senza riuscire a trattenere le lacrime, ha raccontato di aver voluto incontrare la persona alla quale è stato dato, tramite trapianto, il cuore del fratello morto prematuramente. La storia è stata raccontata anche tramite una ricostruzione, nella quale alcuni attori hanno interpretato le fasi iniziali della vicenda: il pubblico ha quindi visto l’attrice nei panni di Shana presso la stazione Termini di Roma dove, aspettando quello che sarebbe stato forse l’incontro più emozionante della sua vita, ha avuto un leggero mancamento e, prima di uscire dalla stazione, è stata soccorsa da una guardia di sicurezza. Giunta all’esterno, Shana ha trovato un’auto ad aspettarla… con dentro, appunto, la persona la cui vita è stata salvata dal cuore del fratello.

“Ho cercato quella persona per nove anni”, storia di grande commozione a Italia Si

Commossa, l’ospite di Marco Liorni ha raccontato di aver aspettato per ben nove anni di conoscere la ragazza alla quale è stato dato il cuore del fratello Davide, che ha ricordato spendendo bellissime parole: “E’ morto in un incidente stradale. Dopo l’impatto, è rimasto in coma per un giorno e alla fine non ce l’ha fatta”.

Dopo otto anni di attesa, un giorno ho scritto un post su facebook di getto, sperando si diffondesse

ha spiegato Shana, e a nove anni dalla scomparsa prematura di Davide, che aveva vent’anni, è avvenuto il miracolo: ha incontrato la ragazza alla quale il cuore di suo fratello ha ridato la vita.

Italia Si: lacrime e commozione per l’incontro in diretta tra Shana e Anna

Si chiama Anna la ragazza che ha ricevuto il cuore del fratello di Shana, e Marco Liorni pochi minuti dopo l’ha fatta entrare in studio. Tra gli applausi e la commozione di tutti, in primis di Shana, Anna (che vediamo a sinistra nella foto in basso) ha raccontato: “Ho sognato di essere seduta nel verde e di incontrare un ragazzo che mi ha detto che lo avrei ritrovato negli occhi di un’altra persona”. Una storia da brivido, che ha commosso sicuramente anche gli spettatori da casa.