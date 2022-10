Iva Zanicchi, dolore enorme a La vita in diretta: “Straordinario Franco Gatti”

La vita in diretta, la cantante ricorda il collega morto oggi: “Era un uomo straordinario”

Anche Iva Zanicchi è intervenuta nell’ultima parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, martedì 18 ottobre 2022, per condividere con i telespettatori di Alberto Matano il suo ricordo di Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri morto questa mattina all’età di 80 anni. “Come hanno detto un po’ tutti prima di me, Franco era un uomo straordinario. Ricordo la sua semplicità e la sua umanità” ha dichiarato Iva, rivelando: “Era inoltre un musicista straordinario, i Ricchi e Poveri hanno avuto successo in tutto il mondo, io li ho ritrovati praticamente ovunque. Abbiamo fatto anche un tour insieme una volta”.

“Schivo e modesto”, ecco com’era Franco Gatti: il ricordo di Iva Zanicchi in diretta

“Era un uomo schivo e modesto ma veramente straordinario. I Ricchi e Poveri hanno davvero conquistato il mondo” ha dichiarato successivamente la cantante ai microfoni del programma condotto da Alberto Matano, intervenendo in collegamento dall’auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, dove è impegnata con le prove di Ballando con le stelle.

Non sono solo io a dirlo, lo sanno tutti: ovunque andassero, i Ricchi e Poveri avevano un successo straordinario

ha ribadito subito dopo Iva, mentre la regia della trasmissione ha mandato in onda nel frattempo, senza audio, le immagini dell’indimenticabile reunion avvenuta sul palco del Festival di Sanremo nell’edizione di due anni fa.

Iva Zanicchi a La vita in diretta: “Credo che Franco Gatti si sia lasciato andare…”

“Credo si sia lasciato andare…. è vero che era malato, però negli ultimi anni i suoi compagni dei Ricchi e Poveri hanno cercato di coinvolgerlo… lui, però, si è lasciato andare” ha dichiarato successivamente Iva Zanicchi parlando con un dispiaciuto Alberto Matano, ricordando infine la morte del figlio del cantante, avvenuta qualche anno fa, a proposito della quale ha detto: “Da quella perdita la vita di Franco non è stata più gioiosa come prima”.