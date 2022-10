Alberto Matano, dolore immenso in diretta: “Grande dispiacere per tutti noi”

La vita in diretta, le parole del conduttore sulla morte di Franco Gatti: “Grande dispiacere”

Non poteva non dedicare uno spazio a Franco Gatti nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, martedì 18 ottobre 2022, Alberto Matano che, chiusa una lunga pagina di cronaca, ha raggiunto il centro dello studio e, mentre la regia ha fatto apparire nei maxischermi alcune foto del cantante dei Ricchi e Poveri, ha detto: “La notizia l’abbiamo appreso stamattina, il dispiacere per tutti noi è stato grande”. Ricordiamo che la prima a dare l’annuncio in tv della scomparsa di Franco è stata Eleonora Daniele durante la diretta di Storie Italiane.

Era “il baffo” dei Ricchi e Poveri

ha ricordato subito dopo Alberto.

“I funerali di Franco Gatti verranno celebrati giovedì”, l’annuncio di Alberto Matano

Subito dopo il conduttore de La vita in diretta ha annunciato che i funerali dell’artista morto questa mattina sono stati fissati per giovedì. “Si è spento alcune ore fa all’ospedale San Martino di Genova, presso il quale si trovava ricoverato da dieci giorni” ha detto inoltre Matano, anticipando l’apparizione della moglie, raggiunta dall’inviata Antonella Delprino, prevista per poco dopo. “Stanno arrivando anche altri amici” ha poi detto, concludendo:

Tra poco lo ricorderemo con le sue canzoni e la sua storia. Franco se ne è andato a 80 anni.

La vita in diretta, Franco Gatti aveva il morbo di Crohn: interviene il prof. Matteo Bassetti

Soffriva del morbo di Crohn Franco Gatti, malattia che si è manifestata quando era ancora giovanissimo ma che per quasi tutta la sua vita non gli ha causato problemi, risvegliandosi però un paio d’anni fa quando ha contratto il Covid ed è stato curato dal professor Bassetti, oggi intervenuto in diretta in collegamento con Alberto Matano: “Franco si augurava di cantare con il professor Bassetti” ha detto la giornalista che ha realizzato il servizio in ricordo dell’artista, per il quale oggi Marina Occhiena è scoppiata a piangere a Storie Italiane.