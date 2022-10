Katia Ricciarelli a Storie Italiane, strano messaggio a Baudo: “Sii in forma”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 7, 2022 , in Personaggi Tv

Storie Italiane, le parole dell’ospite di Eleonora Daniele al suo ex marito: “Sii sempre in forma”

Lunga intervista di Katia Ricciarelli nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 7 ottobre 2022. Nell’intervista in questione Katia si è trovata a parlare, ovviamente, anche del suo matrimonio finito con Pippo Baudo e, dopo aver visto alcune immagini di ospitate in televisione fatte in passato con l’ex marito, ha detto alla conduttrice: “Eleonora, prima di inoltrarti nelle tue domande, permettimi di mandare a Pippo un saluto con tutto il cuore…”. Fissando la telecamera, Katia si è quindi rivolta direttamente a Baudo dicendo:

Pippo, mi raccomando… stai sempre in forma e ricorda che ti vogliamo tutti bene.

In studio è calato subito il silenzio e, dopo un bacio che Katia ha mandato a Baudo, Eleonora si è associata ai saluti.

“Non voglio farti domande”, Eleonora Daniele non pressa Katia Ricciarelli a parlare di Baudo

“Ora puoi chiedermi quello che vuoi” ha dunque detto la Ricciarelli alla conduttrice di Storie Italiane, che le ha risposto: “Non voglio farti domande, io lascio andare molto in queste cose, ognuno deve dire ciò che si sente di dire”. Katia ha quindi ironizzato replicando: “Faccio io delle domande a te?”.

So che c’è un grande affetto in questo saluto che hai mandato a Pippo

ha detto inoltre Eleonora a Katia, che ha commentato: “Con Pippo abbiamo condiviso diciotto anni di vita, che non sono pochi. Si, ci sono stati alti e bassi, ma non posso che augurargli del bene, un sacco di bene”.

Storie Italiane, l’ospite di Eleonora Daniele ironizza: “Non fatemi rivedere il bacio di Baudo e la Littizzetto”

Nella chiacchierata con la conduttrice, Katia Ricciarelli (che recentemente si è infuriata in un noto programma Mediaset) si è anche trovata a commentare il famoso bacio che a Sanremo Luciana Littizzetto ha dato a Pippo Baudo: “Non voglio rivederlo” ha detto ridendo. La regia ha poi mandato in onda anche un bacio che c’è stato, sempre in tv, tra Katia e Luca Giurato, sul quale ha chiarito: “E’ stato prima Pippo a baciare Luciana, il mio bacio con Giurato c’è stato dopo ed è stata ripicca!”.