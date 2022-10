Le Iene, Belen Rodriguez inviata: cos’è la dismorfofobia, ne parla stasera

Belen Rodriguez debutta con il primo servizio da inviata

Grandi novità quest’anno per uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Infatti da stasera torna Le Iene come sempre in prima serata, dalle 21:20 circa, su Italia1. Per il secondo anno consecutivo il pubblico troverà al timone della trasmissione Belen e Teo Mammuccari con gli storici inviati del programma, ma ci saranno anche tanti cambiamenti. E il primo riguarda proprio la conduttrice che, come per prima da lei annunciato a Verissimo domenica, avrà il doppio ruolo anche di inviata. Un desiderio che Belen aveva da tempo e che già l’anno scorso aveva esternato. La showgirl è andata dunque in giro per l’Italia come una vera e propria Iena. Il primo servizio di stasera sarà sulla dismorfofobia: cos’è e quali sintomi comporta?

Cos’è la dismorfofobia: sintomi, cause e come uscirne

Il Disturbo di Dismorfismo Corporeo ha come elemento principale la preoccupazione per un difetto fisico che può essere anche interamente immaginario. Oppure anche se è presente un piccolo difetto fisico questo viene visto come molto più grande o grave rispetto a quello che è. Come spiegherà Belen Rodriguez stasera a Le Iene per le persone che soffrono di questo disturbo la vita e le relazioni umane possono diventare molto complicate. Soprattutto perché questi presunti difetti prendono il sopravvento sulla loro vita e possono portarli ad isolarsi per paura di esporsi o a voler modificare parti del corpo peggiorando la situazione. In questi casi è sempre bene affidarsi ad un percorso di psicoterapia e chiedere aiuto.

Belen Rodriguez presenta il primo servizio: “Sono molto fiera di affrontare questo argomento”

Come la stessa conduttrice ha annunciato la nuova edizione de Le Iene avrà una grande novità che la vedrà sul campo. Durante l’intervista rilasciata a Verissimo la conduttrice ha spiegato il primo servizio sulla dismorfofobia definendo quest’ultimo “un argomento delicato”. Belen ha sottolineato l’importanza di parlare soprattutto in questo periodo di certi temi, anche per l’esposizione che avviene sui social e che spesso fa diventare l’aspetto fisico un’ossessione. Poi ha concluso: