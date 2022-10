Le Iene, Saverio Raimondo rompe il silenzio dopo gli attacchi: “Ho vinto!”

Saverio Raimondo rompe il silenzio dopo la bufera per il suo monologo: “Ho vinto il Nobel!”

Non si placano le polemiche ed gli attacchi al giovane comico per il suo monologo a Le Iene. Nonostante il discorso incriminato sia andato in onda due giorni fa è solo nella giornata di oggi che sui social sono esplose le proteste e le critiche. Il motivo della bufera? Sostanzialmente stando alle considerazioni di chi lo attacca il suo monologo in cui tirava in mezzo Emma e Vanessa Incontrada viene etichettato come sessista in quanto sembrerebbe renderle solo degli oggetti sessuali. A distanza di ore dagli attacchi Raimondo ha rotto il silenzio sui social ironizzando sull’essere finito in trend topic su twitter:

“A quanto pare, ho vinto il Nobel! #trendingtopic.”

Le Iene, comico finisce al centro della bufera: il monologo incriminato

Ma cosa ha detto nel programma d’inchiesta di Italia1 Saverio Raimondo per finire, con due giorni di ritardo, al centro della bufera? Le sue dichiarazioni su Emma complete sono state: “Vi ricordate il caso delle “gambotte” Era un commento sessista, per giunta appunto fatto da un uomo, da un maschio.

“Io per esprimere la mia solidarietà a Emma Marrone e per manifestare la mia personale lotta al patriarcato sono andato online a cercare queste foto di Emma con le calze a rete e quando le ho trovate e le ho viste mi ci sono mastur… sopra, ho avuto un’erezione.”

Stesso discorso successivamente è stato fatto anche su Vanessa Incontrada, anche lei bandiera del body positivity. Tali frasi da alcuni sono state definite sessiste mentre altri utenti hanno sottolineato il fatto che il comico da sempre ha questo tipo sarcasmo.

Andrea Delogu difende il comico: “Oggi cosa è stato deciso?”

Tra i pochi volti noti che sono scesi in campo per difendere Saverio Raimondo dalle accuse di maschilismo c’è la conduttrice e volto noto di Rai2 che non solo lo ha difeso in radio sottolineando che appunto il monologo aveva fini comici e sarcastici ma anche sui social ha aggiunto: “Cosa è stato deciso per oggi? Cosa è ‘NON FA RIDERE’ ‘VERGOGNA!1!’? Per rimanere al passo.” Di sotto invece è riportato il video incriminato.