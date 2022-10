Linea Verde, che rivelazione su Beppe Convertini: “Ecco cos’è stato trovato”

“Linea Verde? Ecco cosa ha trovato il pubblico in questo programma”, parla un collega del conduttore

Non c’è domenica senza l’appuntamento con lo storico programma dedicato all’agricoltura, che ormai da decenni miete successi nella fascia oraria del mezzogiorno nel dì festivo su Rai1, del quale si parla sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV, uscito in tutte le edicole martedì scorso. Nello specifico, della trasmissione condotta da Beppe Convertini in coppia con Peppone se ne parla nella rubrica della posta di Alessandro Cecchi Paone, dove un telespettatore nonché lettore della rivista, spende ottime parole nei confronti della trasmissione e del suo conduttore. Rispondendogli, Cecchi Paone afferma: “Nel programma il pubblico ha trovato non solo l’erede di ‘A come agricoltura’, ma anche una moderna occasione di informazione e riflessione sui cambiamenti climatici, l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile”.

“Quello condotto da Beppe Convertini è proprio un bel programma”, parola di Alessandro Cecchi Paone

“E’ veramente un bel programma” dice inoltre Cecchi Paone rispondendo al signor Rosario di Palermo, il quale sottolinea che Linea Verde ha sempre un grande successo in termini di ascolti, e in una recente puntata ha addirittura superato i 3milioni di telespettatori con quasi il 26% di share, chiedendosi poi: “Dove hanno tenuto per cinquant’anni il bravissimo conduttore?”. Proprio del successo della trasmissione Beppe Convertini la settimana scorsa ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Blogo, ammettendo di essere felicissimo. Anche Peppone Calabrese si è raccontato in esclusiva per TvBlog, facendo una rivelazione inaspettata sul collega.

Beppe Convertini e le parole di Alessandro Cecchi Paone: “Riconoscimento tardivo”

“Meglio tardi che mai, Beppe merita questo riconoscimento tardivo ma pieno, è nel suo interesse e anche in quello del pubblico della Tv di Stato” conclude Cecchi Paone rispondendo al lettore che gli ha scritto, come già detto, sulle pagine del numero di NuovoTV uscito nelle edicole nei giorni scorsi. Linea Verde a parte, ricordiamo che Convertini negli ultimi mesi ha avuto un grande successo anche con Azzurro-Storie di mare, programma trasmesso in estate ogni domenica mattina sempre sul primo canale della Rai.