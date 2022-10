Beppe Convertini senza parole: “Sorpreso e felice”, che boom Linea Verde

Linea Verde, il conduttore commenta il successo della nuova edizione: “Sorpreso per il risultato”

Si è raccontato ai microfoni di TvBlog Beppe Convertini, anche quest’anno alla conduzione dello storico programma del mezzogiorno domenicale di Rai1, che accompagna i telespettatori alla scoperta del nostro Paese parlando di agricoltura e molto altro.

Sono davvero sorpreso e felice per il risultato, che sancisce il successo di una squadra incredibile guidata dal condottiero Angelo Mellone

ha dichiarato, aggiungendo poi: “Questa è la mia quarta edizione e ogni anno è sempre emozionante vedere che il seguito cresce”. A raccontarsi a Blogo è stato anche Peppone, volto fisso della trasmissione da più edizioni di Beppe: “Formiamo l’articolo IL” hanno ironizzato i due.

Beppe Convertini e il successo da conduttore: “Anche lavorare in uno studio tv ha il suo fascino”

Linea Verde è un programma che porta i padroni di casa, per ovvie ragioni, a lavorare sempre in esterna. Tuttavia Convertini negli ultimi anni è stato protagonista di varie trasmissioni in onda da uno studio tv, come La vita in diretta estate, C’è tempo per, Uno Weekend: a proposito di ciò, l’attore e conduttore nell’intervista ha spiegato che si tratta di due modi di lavorare completamente differenti, sottolineando che lavorare in studio ha un grande fascino ma lui, grande amante dei viaggi, si trova benissimo anche a lavorare on the road. Non solo il programma dedicato all’agricoltura: sia lo scorso anno che quest’anno Convertini ha condotto anche Azzurro-Storie di mare, in onda la domenica mattina nei mesi estivi, altra trasmissione che lo ha portato a scoprire i posti più belli della nostra Italia, esperienze da lui raccontate nel suo libro “In viaggio con Beppe Convertini-Alla scoperta dell’Italia”.

Beppe Convertini e la rivelazione su Peppone Calabrese: “Compagno di viaggio straordinario”

Prima della fine dell’intervista, il conduttore di Linea Verde ha speso ottime parole nei confronti del cuoco Peppone, definendolo “un compagno di viaggio straordinario, travolgente e dotato di un’allegria incredibile”.

E’ una gioia di vita e un grande amico

ha poi concluso l’attore che domenica scorsa, conducendo dalla Sardegna, ha ricordato ai telespettatori gli appuntamenti speciali dedicati ai centenari andati in onda in estate.