Loredana Lecciso: “Si sente danneggiata da Romina Power”, trapela una voce

Romina Power ha danneggiato la compagna del suo ex marito? L’ultimo retroscena

Una decina di giorni fa Loredana Lecciso è stata ospite da Mara Venier a Domenica In. In questa circostanza la popolare conduttrice veneta ha rivelato di aver ricevuto dall’ex moglie di Al Bano una diffida: “Ci ha diffidato, e quindi non possiamo nominarla…” Il magazine Nuovo ha però voluto indagare a fondo su tutta questa faccenda. Per tale ragione ha contattato un amico della Lecciso per saperne di più. La suddetta persona, che è voluta rimanere anonima, ha confessato che la compagna del popolare cantante di Cellino San Marco non ha preso affatto bene questa diffida: “Si sente danneggiata…”

Loredana Lecciso, suo amico non lo nasconde: “E’ davvero stanca”

Successivamente questa persona ha fatto sapere al settimanale Nuovo che la compagna di Al Bano è decisamente stufa degli atteggiamenti tenuti nei suoi confronti da Romina Power, anche perchè in questi anni avrebbe fatto di tutto per provocarla:

“Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla…Nelle interviste parla di sè come se fosse ancora la moglie…Sul palco gioca a fare l’innamorata…Loredana è stanca…”

Questa gola profonda ha poi confessato al magazine che la Lecciso avrebbe criticato aspramente la ex moglie del suo compagno, la quale ha diffidato Domenica In, perchè si sarebbe intromessa nel suo lavoro: “Perchè Romina mi provoca e si intromette anche nel mio lavoro in Tv?’ Così avrebbe tuonato…”

Diffida Romina Power mette nei guai la compagna di Al Bano? Ecco tutta la verità

Questa persona che non ha voluto rivelare la sua identità, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha poi dichiarato che questa diffida dell’attrice e cantante americana avrebbe messo in seria difficoltà Loredana Lecciso facendole rischiare di perdere opportunità importanti in Tv:

“Con questa diffida va a intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in Tv…”

Oltretutto l’amico della Lecciso ha anche fatto presente che ci potrebbe essere un danno economico bello grande per questa mossa di Romina: “C’è anche un potenziale danno economico da non sottovalutare…” Che questo sia l’inizio dell’ennesima battaglia tra le due?