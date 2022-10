Loretta Goggi rimasta di sasso, che scoperta! L’annuncio di Carlo Conti

Tale e Quale, l’annuncio del conduttore: “Ecco cosa ho scoperto grazie ai miei informatori”

Seconda puntata di Tale e Quale Show stasera, venerdì 7 ottobre 2022, dove in giuria non è mancata la colonna portante che valuta le imitazioni fin dalla primissima edizione del programma, ossia Loretta Goggi. Proprio lei il padrone di casa ha lasciato a bocca aperta con una rivelazione fatta nel momento in cui l’ha presentata: Carlo ha detto infatti “Grazie ai miei informatori ho scoperto che il 7 ottobre del 1965 andava in onda sul programma nazionale, la Vita di Dante di Giorgio Albertazzi, in cui Beatrice era una giovanissima Loretta Goggi“. Sorpresa dall’annuncio, Loretta ha esclamato “Oh Dio, oggi!”, portandosi le mani sul viso, come si vede nell’immagine in alto.

Loretta Goggi e il ricordo del suo ruolo di Beatrice a Tale e Quale Show: “Non parlavo”

“E’ stato oggi… ma molti anni fa!” ha commentato la storica giurata del programma di Carlo Conti, il quale ha replicato: “Se ho capito bene, non parlavi…”. Loretta ha quindi raccontato:

Avevo fatto tantissime cose da bambina, parlando, ma le prime copertine che ho avuto con Giorgio Albertazzi, grande maestro, sono state quelle su Beatrice.

“Una figura quasi iconica” ha aggiunto subito dopo, rivelando anche: “Lui aveva un ritratto ma credo fosse di Laura del Petrarca, cercava qualcuna che avesse lo stesso profilo, cioè me”. Applausi da parte del pubblico in studio, verso il quale l’artista si è voltata mandando un bacio in segno di ringraziamento.

La gag di Carlo Conti con Cristiano Malgioglio: “Tu cosa facevi nel 1965?”

Dopo il ricordo condiviso da Loretta Goggi, il conduttore di Tale e Quale Show ha chiesto scherzosamente a Cristiano Malgioglio: “Tu invece cosa facevi nel 1965? Non eri ancora nato secondo me”. E la risposta spiritosa di Cristiano è stata: “Ero un baby”. Ai tre giurati ‘tradizionali’, appunto Loretta, Malgioglio e Giorgio Panariello, questa sera si è aggiunta Serena Bortone… ma non quella vera! Si è trattato infatti di un’esilarante imitazione fatta da Barbara Foria.