Luca Argentero torna a Striscia? “Se me lo propongono ecco cosa rispondo”

L’attore tornerà a Striscia la notizia? Arriva la verità sul possibile bis

Archiviata la sua prima esperienza al timone di Striscia la notizia per l’attore è tempo di bilanci. Luca Argentero, intervistato dal quotidiano Leggo, si è voltato indietro, ricordando come l’esperienza dietro il bancone del tg satirico sia stata particolarmente importante per lui. E non è escluso, anzi il contrario, che nel corso della prossima edizione il protagonista di Doc-Nelle tue mani non possa fare una nuova esperienza nel format di Antonio Ricci su Canale Cinque. Parlando al giornale, Argentero si è detto disposto ad un bis e magari anche per un tempo più lungo rispetto alla settimana in cui lo abbiamo visto aprire questa edizione:

Antonio ora mi guarda con occhio diverso, di uno che si è proiettato in avanti. E se me lo chiedesse ancora accetterai. Non si può essere diversi da se stesso quando ti trovi dietro quel bancone

Luca Argentero ammette: “Non mi sono preparato molto per questa esperienza”

Voltando lo sguardo, l’attore torinese ha spiegato nel corso di una intervista a Leggo come si è preparato per la nuova avventura a Striscia la notizia. Anzi, come non si è preparato. Perché guidare il tg satirico di Canale Cinque non comporta più di tante problematiche, vista la naturalezza con le quali volano via le puntate. Argentero ha spiegato al quotidiano come è stato il suo avvicinamento a Striscia e al compagno di viaggio Alessandro Siani: “Non mi sono nemmeno preparato un granché perché questo è l’ambiente più familiare che mi è capitato di vedere in questi 20 anni di carriera”.

Cosa aveva dichiarato l’artista prima di sbarcare nel tg satirico

Eppure l’avvicinamento a Striscia qualche piccola ansia in Luca Argentero l’aveva portata. La star di Doc aveva ammesso come i giorni antecedenti al suo sbarco nel tg satirico lo avessero scosso in qualche modo: “Ho un po’ di apprensione, ma vivo questo momento con grande gioia” – aveva raccontato tra le pagine di Nuovo TV l’attore -. Ben presto è però riuscito a trasformare quella sana ansia in energia positiva, che gli hanno permesso di vivere un’esperienza assolutamente felice. E potrebbe non essere finita qui.