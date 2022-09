Luca Argentero pronto per Striscia La Notizia, ma: “Non nascondo l’apprensione”

Pronto per Striscia e per il suo secondo figlio: “Ho un po’ di apprensione”

Quando si è diventati il re delle fiction partendo dal nulla, anzi, da una fortunata esperienza al Grande Fratello, non si può che rimanere umili e pieni di gioia nel momento in cui arrivano proposte di lavoro importanti: è il caso di Luca Argentero che, dopo il successo incredibile di Doc, si è messo dietro il bancone del Tg satirico di Antonio Ricci insieme al comico Alessandro Siani, affrontando il tutto con divertimento e partecipazione. Certo, l’ansia c’è sempre, considerando che presto nascerà il suo secondo figlio: “Ho un po’ di apprensione, ma vivo questo momento con grande gioia” (dichiarazioni riportate dal settimanale Nuovo Tv nel suo ultimo numero in edicola).

Luca Argentero conquista il bancone di Striscia insieme ad Alessandro Siani

Ebbene sì, l’attore di Doc – Nelle tue mani è uno dei conduttori di Striscia La Notizia insieme ad Alessandro Siani. A volerli insieme ovviamente è stato il papà del tg satirico Antonio Ricci, che prende ancora con serietà e impegno questa passione, sempre anche con un pizzico di ironia che non guasta mai. Inoltre il comico napoletano ha scherzato dicendo che la presenza di Luca (ecco perché ha accettato) gli sembra molto giusta e che se lui è il classico ragazzo della porta accanto e le veline sono altrettanto, gli sembrerà non di condurre Striscia bensì Porta a Porta con Bruno Vespa. Sicuramente i due sapranno regalare al pubblico momenti di assoluto divertimento.

Tutti gli impegni dell’attore di Doc – Nelle tue mani, che tornerà nel 2024

Grandi impegni per Luca Argentero che, oltre a occuparsi di Striscia La Notizia dal lunedì al sabato, tornerà anche nel ruolo che gli ha dato un successo incredibile ovvero quello del protagonista di Doc – Nelle tue mani la cui terza stagione, attesissima dai fan, non arriverà prima del 2024. D’altronde se si vuole mantenere una certa qualità bisogna lavorare con calma, senza fretta, e studiare bene cosa si vuole raccontare e come al grande pubblico che non vede l’ora di sapere come continuerà la storia di Andrea Fanti.