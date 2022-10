Marco Bellavia e l’accusa di una ex fidanzata: “Ci sta marciando sopra”

Prime pesanti accuse all’ex concorrente del GF Vip: “Ci sta marciando sopra”

Anche ieri sera nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato di Marco Bellavia, con l’ex concorrente che ha mandato un video messaggio agli ex inquilini e, in compagnia di suoi figlio, ha affermato di stare meglio e che la casa di Cinecittà ha accentuato i suoi problemi, dato che nella vita reale sono molto più sporadici. Inoltre, ha promesso di andarli a trovare prossimamente, come aveva anche detto ad Alfonso Signorini e nella lettera di settimana scorsa. Però l’ex conduttore di Bim Bum Bam non ha convinto l’ex compagna Maryanna Bosis che, conoscendo l’uomo, si è mostrata piuttosto scettica, come riportato da Tuomagazine.com: “Credo proprio che ci stia marciando. Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv. Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto io”.

L’ex fidanzata continua a non credere all’uomo: “Marco conosce molto bene le dinamiche televisive”

Maryanna Bosis ha poi proseguito a dire la sua sull’ex concorrente ritirato di questa edizione del Grande Fratello Vip, dicendo che non sta affermando che lui sia un bugiardo, però non è stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive: “Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere”. Dichiarazioni quindi forti e fuori dal coro quelle dell’ex compagna dell’uomo, forse l’unica ad andargli contro, dopo che lui ha palesato diversi problemi di convivenza nella Casa. Vedremo se Bellavia risponderà e se Signorini gli farà commentare queste dichiarazioni una volta che l’uomo si presenterà in studio, con il direttore di Chi che ha rivelato nella puntata di ieri sera che l’uomo sarà in studio tra una o massimo due settimane.

Le ipotesi dell’ex compagna sulla strategia di Bellavia nel programma

L’ex fidanzata dell’uomo ha poi concluso il suo pensiero dicendo che secondo lei è stata tutta una strategia per uscire bene agli occhi del pubblico e per attirare l’attenzione su di sé nella breve permanenza nella Casa, confermato dal fatto che tornerà dagli ex inquilini per un confronto e sarà in studio nelle prossime puntate. Inoltre, la donna ha detto che Marco non avrebbe mai digerito di essere stato “fatto fuori” tanti anni fa ai tempi di Bim Bum Bam e non vedrebbe l’ora di tornare in tv, con il GF Vip che sarebbe stato il perfetto trampolino di lancio. Molti utenti si chiedono se tutto ciò sia vero, con l’esperto di gossip Biagio D’Anelli che, dopo aver difeso a spada tratta l’uomo, ha mostrato i suoi primi dubbi sui social, dicendo che se queste dichiarazioni fossero vere sarebbe una vergogna, perché spettacolarizzare su un problema così delicato sarebbe una cosa indegna. Vedremo come si evolverà la situazione e se avremo aggiornamenti nei prossimi giorni.