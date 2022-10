Ascolti tv ieri, Grande Fratello Vip e il nuovo scontro con Sopravvissuti

I risultati Auditel di ieri sera: sfida molto contesa tra GF Vip e Sopravvissuti

Ieri sera è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip in cui ha tenuto banco soprattutto il caso Mark Caltagirone. Il reality ha interessato 2.730.000 spettatori pari al 20.9% di share, sempre lontano dall’exploit degli oltre 3 milioni e 300 mila della puntata del caso Bellavia, ma che comunque ha mantenuto la media della puntata di giovedì scorso e i suoi 2.761.000 spettatori, e di più rispetto alle puntate precedenti, ferme sui circa 2 milioni e 400 mila. Sfida sul filo del rasoio con la fiction di Rai 1 Sopravvissuti, che ha ottenuto praticamente gli stessi ascolti del reality, con i suoi 2.753.000 spettatori pari al 15.1% di share. Lontano invece Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, che totalizza solo 1.502.000 spettatori. Buoni gli ascolti anche di Peppermint – L’Angolo della Vendetta su Italia 1 e PresaDiretta su Rai 3, i quali hanno interessato circa 1.400.000 persone.

La puntata del Grande Fratello Vip: tiene banco il caso Mark Caltagirone

Nella puntata di ieri sera del reality show di Canale 5 Pamela Prati ha detto la sua verità sul caso Mark Caltagirone come mai prima d’ora svelando dettagli sulla sua presunta storia con l’uomo, con la truffa subita confermata anche da alcuni messaggi mandati in onda dal Grande Fratello. La donna ha addirittura ammesso di aver pensato al suicidio perché aveva perso tutto, tra soldi, lavoro e la vicinanza delle persone, con nessuno che le credeva, scoppiando poi a piangere e consolata dagli altri concorrenti. Ciò ha diviso il pubblico sui social, con ancora molte persone che non credono al racconto toccante della donna, la quale ha avuto anche un pesante scontro con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, dato che le due opinioniste avevano messo in dubbio il suo racconto, mentre Giovanni Ciacci ha invece detto di aver rivalutato la Prati e di credere alla truffa, anche se non gli tornano alcune incongruenze.

Le altre dinamiche della serata: dal verdetto del televoto ad alcuni scontri

A inizio puntata è stato mostrato il messaggio di Marco Bellavia che ha rivelato ai suoi ex inquilini di stare meglio e di voler presto tornare nella Casa per un confronto. Poi, Signorini ha affrontato lo scontro delle ultime ore tra Luca Salatino e Cristina Quaranta in merito al massaggio di Nikita Pelizon all’uomo, mostrando anche la reazione della fidanzata del romano Soraia Ceruti, la quale ha attaccato pesantemente la Quaranta per le sue insinuazioni e ha ribadito l’amore per il compagno. Poi c’è stata una grande sorpresa per Amaurys Perez, ovvero quella di sua moglie, che gli ha riservato parole incoraggianti per continuare il suo percorso. Inoltre, Antonella Fiordelisi è risultata nuovamente la preferita del pubblico con un netto 42% e ha scelto di mandare direttamente al televoto Gegia, mentre nelle infuocate nomination di puntata, in cui c’è stato anche un pesante scontro tra Alberto De Pisis e Nikita Pelizon, i più votati e a rischio eliminazione giovedì sono: Sofia Giaele De Donà, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Nikita Pelizon che sfideranno Gegia nel televoto.