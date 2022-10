Marco Bellavia, parla l’ex compagna: “Situazione che ci sta danneggiando”

Elena, la ex compagna del gieffino, svela: “La situazione inizia a essere pesante”

Quello che è successo a Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip non sarebbe mai dovuto accadere in nessun paese civile. E se il programma in questione fosse serio avrebbe dovuto mandare via tutti coloro che lo hanno bullizzato e fatto soffrire, rifondando così di fatto, tutto il cast. Purtroppo, però, si sono limitati a punire, per modo di dire, due concorrenti, che ora siedono in bella mostra in studio accanto al conduttore. In una breve intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv Elena Travaglia, l’ex compagna del gieffino, ha fatto una confessione: “La situazione inizia ad essere pesante anche per me, ma spero solo che Marco si riprenda e stia bene”.

Marco Bellavia ora sta bene e la sua ex compagna è sicura: “Voglio tutelare la mia famiglia”

Ora come ora l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sui social appare decisamente stare meglio, dopo quello che ha dovuto subire nella casa più spiata d’Italia dove pochissime persone lo hanno aiutato e sostenuto. Tutti dovevano essere puniti, ma purtroppo gli autori hanno deciso di far cadere la spada di Damocle solo su due persone (una addirittura scelta dal pubblico, quando avrebbe voluto mandare via quasi l’intero cast). L’ex compagna di Marco, sempre nell’intervista al sopracitato settimanale, ha dichiarato che “voglio tutelare la mia famiglia” perché questo bombardamento mediatico “sta danneggiando tutti noi”.

I concorrenti del Grande Fratello Vip rischiano il carcere? Le parole del Codacons

Secondo le parole dell’associazione denominata Codacons ora i concorrenti del GF Vip “rischiano fino a quattro anni di carcere per il reato di violenza privata”. L’associazione ha presentato un esposto alla procura di Roma anche all’Agcom contro il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sarà davvero così? Solo il tempo potrà dirlo, nel mentre fuori dalla casa si sono trovati Ginevra Lamborghini (squalificata dal gioco), Giovanni Ciacci (mandato via dal pubblico tramite televoto) e Sara Manfuso che ha deciso di abbandonare il gioco. Intanto lui spera che la sua storia sia un esempio per tutti quanti e che si possa finalmente tornare a essere più umani.