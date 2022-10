GF Vip, lo sfogo di Marco Bellavia: “Spero che la mia storia sia d’esempio”

L’ex conduttore si racconta in un’intervista a Chi: “Spero che la mia storia sia un esempio per molti”

Sono passate quasi due settimane dal ritiro dell’uomo dalla casa di Cinecittà dopo aver passato letteralmente le pene dell’inferno. Però una volta tornato a casa da suo figlio e dai suoi amici pare stare meglio e, secondo alcune voci, anche dopo essere andato dagli psicologi appena uscito dal GF Vip. Bellavia ha mandato prima una lettera e poi un video messaggio ai suoi ex inquilini e nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a Chi, giornale autorevole con direttore proprio il conduttore del reality Alfonso Signorini: “Sono entrato nella Casa sperando che potesse venire fuori questo problema. La gente mi ferma per strada parlando dei propri dolori. Non ho deciso di stare male: ho provato disagio che è sintomo di paure nascoste, mancanze, fragilità, insicurezze, scelte sbagliate. Non c’è paura a dire “sto male”. Spero che la mia storia sia d’esempio a molte persone”.

Lo sfogo sincero di Bellavia al settimanale Chi: “A Mediaset ho litigato con tutti”

L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha approfittato dell’intervista di Chi per togliersi alcuni sassolini dalle scarpe che aveva da tanti anni, quando lo hanno “fatto fuori” dalla televisione, affermando che il suo punto debole nel lavoro è stata la sensibilità che cercava di nascondere, reagendo anche in modo aggressivo. Inoltre, ha detto che per il suo carattere aveva litigato con tutti a Mediaset ai tempi, anche con i dirigenti. Infatti, Marco era stato criticato da Charlie Gnocchi durante la sua permanenza nella Casa, con il fratello di Gene che aveva detto al suo amico che il motivo per il quale era uscito dal mondo della televisione era il suo carattere difficile, con una delle sue ex fidanzate Maryanna Bosis che si è espressa nelle ultime ore dicendo che il fatto di non lavorare più in tv è stato un duro colpo per lui e per questo ci ha marciato sopra con la sua storia. L’uomo per il momento non ha replicato a queste accuse.

L’attore parla anche della sua storia con Paola Barale: “Ecco perché è finita dopo tre anni”

Poi l’uomo ha voluto parlare in modo dispiaciuto anche della sua storia tramontata con Paola Barale, attualmente impegnata a Ballando con le stelle nonostante la confessione di avere la spondilolistesi: “Lei lavorava a La ruota della fortuna, io a Bim bum bam. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello. Poi ha sposato Gianni Sperti”. Inoltre l’uomo ha infine dichiarato di essersi montato la testa dopo il successo di quegli anni, essendo famoso allora come per esempio Eros Ramazzotti e Gianni Morandi e dopo essere stato il sogno di tante donne, e ha fatto dei disastri di cui si è pentito.