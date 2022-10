“Marco Bellavia torna a parlare al GF Vip” bomba Federica Panicucci

Federica Panicucci dà le anticipazioni sulla puntata di stasera del reality show: “Voglio darvi uno spoiler”

Oggi nella seconda parte di Mattino Cinque la popolare conduttrice ha dato ampio spazio ai casi di cronaca più importanti di questi ultimi giorni. Proprio sul finire della puntata ha poi voluto parlare con i suoi numerosi ospiti del Grande Fratello Vip, cogliendo la palla al balzo per dare una succosa anticipazione sulla puntata di stasera:

“Vi voglio dare uno spoiler importante perchè questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia…Una lettera che è arrivata direttamente ad Alfonso Signorini…”

La presentatrice ha fatto presente che sicuramente ci saranno ulteriori contenuti di cui parlare stasera.

Mattino Cinque, la conduttrice fa una rettifica: “Marco Bellavia ha mandato un video messaggio”

Federica Panicucci ha poi lanciato una clip in cui ha mostrato ai numerosi spettatori a casa la litigata tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, i quali non se le sono mandate a dire. Una volta tornati in studio la presentatrice ha rivelato che quest’ultimo vorrebbe abbandonare il GF Vip. Finita qua? Nemmeno per idea perchè successivamente la presentatrice di Mattino Cinque, che giorni fa ha contraddetto un ospite in studio, è tornata a parlare di Marco Bellavia facendo un’importante precisazione:

“Aggiungo un altro spoiler…Vi voglio dire una cosa in più…Non è una lettera, ma è un video messaggio…Ritorna in video e chissà cosa dirà…”

In sottofondo si è sentita chiaramente Patrizia Groppelli dire: “Chissà cos’altro s’inventerà…”

Anticipazioni Grande Fratello Vip, la conduttrice si lascia sfuggire uno spoiler: c’entra Patrizia Rossetti

A quanto pare nella puntata di stasera ci sarà anche spazio per la concorrente dai capelli rossi, che giorni fa ha discusso furiosamente con Pamela Prati. Non è dato sapere cosa succederà, visto che Federica Panicucci non ha voluto rivelare niente di più per non rovinare la sorpresa ai numerosi spettatori a casa: “Patrizia Rossetti che…Questa sera sarà intenzionata…Non posso dire nulla…Non posso dirvi nulla…” Vorrà abbandonare la casa più spiata dagli italiani dopo ciò che è successo con la Prati? Chissà, intanto pare davvero che anche la puntata di stasera sarà davvero pregna di colpi di scena.