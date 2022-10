Marco Bellavia: “Ha rischiato la vita”, a parlare è la sua ex fidanzata

“Ha vissuto il peggiore dei momenti e ha rischiato la vita”: Marianna Bosis rompe il silenzio sull’ex

Si è molto parlato di Marco Bellavia e bisognerebbe parlarne ancora perché quello che è successo al Grande Fratello Vip non deve più accadere. Lui sarà ospite della puntata di giovedì sera, dove avrà modo di raccontare la sua storia, ma nel frattempo a rompere il silenzio ci ha pensato la sua ex fidanzata (sono stati insieme dal 2016 al 2020) Marianna Bosis in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv:

“Qualche anno fa lui ha vissuto il peggiore dei momenti e ha perfino rischiato la vita durante un momento di crisi”.

Marco Bellavia ha passato un periodo in clinica: ne ha parlato la sua ex fidanzata

Sempre la sua ex fidanzata Marianna Bosis ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv che Marco Bellavia ha “passato un periodo in clinica” e che quando è finalmente uscito è sembrato stare meglio agli occhi di tutti quelli che lo conoscevano. Lei ha continuato a raccontare che, essendo di Brescia, faceva avanti e indietro pur di stargli accanto e non di lasciarlo solo e lo “aiutavo economicamente” dato che lui “non ha mai navigato nell’oro”. A quell’epoca, sempre a detta sua, l’ex conduttore gestiva le pagine social dell’azienda per cui era partner la sua ex, ma quando c’è stata la crisi tutti hanno dovuto tirare la cinghia e purtroppo hanno smesso di collaborare con lui, che presto sarà in studio a parlare con Alfonso Signorini.

Marianna Bosis aspettava una figlio da Marco Bellavia, ma: “Non ho portato a termine la gravidanza”

Si è chiusa con una rivelazione dolorosa l’intervista che Marianna Bosis ha rilasciato al settimanale DiPiù Tv: “Sono rimasta incinta di Marco, ma ho deciso di non portare a termine la gravidanza”. Un momento di grande sofferenza e dolore da parte di entrambi dato che lui, quando aveva saputo che avrebbe potuto diventare padre era al settimo cielo, ma anche lei ne soffre, tanto da dirsi pentita amaramente. Non è mai semplice parlare di queste cose e soffre al pensiero della decisione presa. Ma così è stato ed è inutile rivangare il passato se poi è così doloroso.