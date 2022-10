Grande Fratello Vip, Marco Bellavia presto in studio: ecco quando

Svelato il giorno in cui l’uomo farà ritorno al reality per un faccia a faccia con Alfonso Signorini

Questa sera andrà in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5. Nel frattempo, TvBlog ha svelato questa mattina il giorno in cui Marco Bellavia farà il suo tanto atteso ritorno in studio: giovedì 20 ottobre. Dunque, non dobbiamo aspettare molto prima di sapere la versione dell’uomo in merito a quanto accaduto all’interno della Casa. Infatti, fra tre giorni l’ex conduttore di Bim Bum Bam è atteso in studio per un faccia a faccia con Alfonso Signorini in cui spiegherà al pubblico tutta la storia e la sua verità sul famoso caso di bullismo scoppiato a inizio mese e che ha avuto un enorme clamore mediatico.

Marco Bellavia in studio la prossima puntata: sarà così anche per Sara Manfuso?

Dopo la lettera e il video che l’uomo ha fatto nelle scorse settimane e che sono state mostrate ai suoi ex inquilini, e dopo l’intervista concessa al settimanale Chi diretto dallo stesso conduttore del GF Vip, l’ex compagno di Paola Barale, attuale concorrente di Ballando con le stelle, è pronto a tornare nel programma per raccontare la sua verità. Se per un ex concorrente ritirato il reality show lo riaccoglierà a braccia aperte, probabilmente non avrà lo stesso trattamento Sara Manfuso che, dopo il litigio in diretta con Alfonso Signorini, ieri pomeriggio ospite a Verissimo ha detto la sua, ribadendo che ha lasciato la Casa perché dopo ciò che era successo a Bellavia si sentiva a disagio e ha teso una mano al conduttore, dicendo che è pronta a chiarirsi nuovamente con lui e che non si è pentita di aver preso parte al reality.

GF Vip, le anticipazioni di questa sera 17 ottobre: squalifica in vista per un concorrente?

Questa sera andrà in onda la nona puntata del padre di tutti i reality a circa un mese dall’inizio e ci sono diversi temi bollenti che verranno trattati nel corso della serata. Innanzitutto, si parlerà del famoso Prati gate che è saltato nuovamente fuori a distanza di anni rispetto a quando è effettivamente accaduto, e verranno mostrate anche le insinuazioni fatte dall’ex agente della showgirl Eliana Michelazzo a Verissimo. Poi, ci sarà un possibile provvedimento disciplinare per Amaurys Perez: l’ex pallanuotista avrebbe bestemmiato durante la diretta della scorsa puntata e, se ciò venisse confermato, sarebbe immediatamente espulso dal programma. Inoltre, ci saranno le nomination e il verdetto del televoto per il preferito tra Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà. Appuntamento a questa sera su Canale 5 dopo Striscia la notizia.