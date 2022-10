Marco Bellavia mette spalle al muro i concorrenti: Gegia ammette l’errore

Grande Fratello Vip: il concorrente ritirato lancia una frecciatina agli inquilini

La puntata di stasera del reality show vip condotto da Alfonso Signorini è iniziata subito con il ‘caso Marco Bellavia’, il quale ha voluto mandare una lettera ai suoi ex coinquilini della casa più spiata dagli italiani per esprimere il suo stato d’animo. In questa circostanza l’ex concorrente non ha voluto accusare nessuno in particolare, anche se ha ammesso di aver molto sofferto a causa dei loro atteggiamenti. Successivamente ha annunciato che presto tornerà nella Casa di Cinecittà per incontrare loro un’ultima volta e confrontarsi serenamente:

“Non giudico nessuno, però presto ritornerò a guardarvi negli occhi…E se qualcuno li abbasserà, beh, non sarà certo per colpa mia…”

Gegia ammette l’errore in diretta: “Marco Bellavia? Ho commesso un grande errore”

Terminata la lettera è intervenuto Alfonso Signorini per chiedere ai concorrenti del Grande Fratello Vip chi pensa che una volta di fronte all’ex concorrente abbasserà gli occhi. A quel punto è caduto un silenzio tombale nella casa più spiata dagli italiani rotto solo dall’attrice, che non ha nascosto di aver commesso davvero un grande errore nell’essersi comportata così male nei confronti di Marco:

“Io…Stavo male e me la sono presa con lui, che era più buono e più debole…Mi sono scaricata il nervosismo su di lui, e me ne scuso amaramente…”

La confessione della concorrente, che è finita al centro delle polemiche anche in queste ultime ore, è stata apprezzata particolarmente da Alfonso Signorini: “Mi fa piacere che tu abbia detto questo…”

Patrizia Rossetti e l’ex velina sono dispiaciute per quello che è successo: “Colpo nello stomaco”

Alfonso Signorini ha poi chiesto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip di esprimere la propria opinione sulla lettera di Marco Bellavia. E praticamente tutti non hanno nascosto di essere tremendamente dispiaciuti per il modo in cui è andata a finire questa storia. Tra loro la concorrente dai capelli rossi ha subito dichiarato che questa lettera è stata un pugno nello stomaco, mentre Cristina Quaranta, con le lacrime agli occhi, si è limitata a dire di essere dispiaciutissima.