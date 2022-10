Massimiliano Ossini, parole choc a Unomattina: “Mondo minacciato da noi”

Anche la puntata andata in onda oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, del programma del mattino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini, si è aperta con un tema di grande attualità: nello specifico, la diretta odierna è iniziata con una pagina dedicata all’inquinamento che, purtroppo, giorno dopo giorno sta danneggiando in modo anche irreversibile il nostro pianeta. Commentando alcune immagini raffiguranti vari ambienti e diversi tipi di paesaggio, dal mare alla montagna, di ogni parte del mondo, il conduttore ha esordito dicendo: “Sogniamo un mondo che sia una bellezza perfetta e incontaminata, ma il nostro pianeta è invece minacciato proprio da noi”.

ha aggiunto subito dopo.

“Tutti noi possiamo fare qualcosa per invertire una rotta che sembra essere già segnata” ha asserito inoltre Massimiliano Ossini sempre nei primi secondi dell’appuntamento di oggi della trasmissione del primo canale della Rai, precisando poi che una delle azioni più importanti per salvare il pianeta dagli effetti dei rifiuti è la raccolta differenziata, con il conseguente riciclo dei materiali.

Sono però ancora tanti i dubbi su come fare la raccolta differenziata e, soprattutto, su come farla in modo corretto