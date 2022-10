Massimiliano Ossini: “Prima volta nella storia”, l’annuncio a Unomattina

Unomattina: diretta di oggi, 4 ottobre, iniziata con un omaggio a San Francesco d’Assisi

Si è aperta con il sottofondo di “Fratello Sole, Sorella Luna” la puntata andata in onda oggi, martedì 4 ottobre 2022, del programma del mattino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini, che ha dato spazio alla festa del patrono d’Italia, con un collegamento fatto da Assisi a cura dell’inviata Antonia Varini. “Quest’anno per la prima volta non sarà una città o una regione, bensì l’Italia intera ad accendere la lampada che arde ad Assisi” ha annunciato Massimiliano aprendo la trasmissione, mentre la regia ha trasmesso nei maxischermi dello studio alcune bellissime immagini raffiguranti la cittadina umbra e la basilica del santo in particolare, sempre con il sottofondo di “Fratello Sole, Sorella Luna”.

Massimiliano Ossini, inizio di diretta toccante oggi: “Era l’alba del tredicesimo secolo…”

Sempre all’inizio dell’appuntamento odierno il conduttore di Unomattina ha raccontato un po’ la storia del santo di Assisi, dicendo: “Siamo all’alba del tredicesimo secolo, un giovane cammina per le campagne e le strade predicando il Vangelo, si chiama Francesco ed è figlio di un ricco mercante”.

Ha abbandonato piaceri, vita agiata e ricchezze per abbracciare la povertà. Ha rinunciato a tutti i suoi beni per rifondare la chiesa

ha aggiunto subito dopo Massimiliano, continuando: “Francesco è destinato a lasciare un segno profondo nella vita. Morirà ad Assisi nel 1226 e due anni dopo verrà proclamato Santo”.

L’inviata di Unomattina in collegamento da Assisi: “Scenario meraviglioso”

Prendendo, quindi, la parola da Assisi, l’inviata di Massimiliano Ossini (che ieri ha aperto la trasmissione con alcune immagini drammatiche) ha parlato di uno “scenario meraviglioso”, ricordando che la sera del 3 ottobre al momento del transito Francesco è stato portato alla Porziuncola, luogo in cui aveva ricevuto la grazia e aveva scelto di restituire la sua anima e rendere grazie al Signore.

C’è grande attesa per l’accensione della lampada da parte di tutta Italia. Alle nostre spalle vedete il percorso che farà il Presidente della Repubblica

ha detto subito dopo la giornalista, sorpresa dal suono improvviso della campane, commentato sorridendo: “Le campane ci stanno accompagnando”.