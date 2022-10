Massimiliano Ossini, immagini drammatiche a Unomattina: “Tante vittime”

Unomattina, diretta iniziata con immagini di guerre e conflitti: “Vittime anche dopo…”

Una nuova settimana in compagnia del programma del mattino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini è iniziata oggi, 3 ottobre, come sempre attorno alle 9.00 circa. La copertina della puntata di oggi è stata dedicata ad un tema mai così attuale come in questo momento, la guerra, motivo per il quale la diretta si è aperta con drammatiche immagini di città distrutte e persone ferite, bambini compresi. Raggiungendo il centro dello studio in punta di piedi, il conduttore ha commentato le immagini in questione dicendo: “Guerre e conflitti mietono vittime non solo quando sono in corso ma anche dopo…”.

Le persone continuano a morire anche dopo la fine dei conflitti per via della mancanza di cure, di cibo e di mezzi di sostentamento

ha aggiunto subito dopo.

Massimiliano Ossini, parole struggenti all’inizio della diretta: “Ferito il nostro mondo”

“Il nostro mondo è ferito, ferito da guerre che provocano morti e distruzione” sono state le parole toccanti del conduttore di Unomattina, il quale ha poi spiegato che i conflitti hanno un impatto devastante su intere popolazioni, colpendo migliaia di famiglie e infrangendo milioni di sogni e speranze.

Le popolazioni colpite dalla guerra hanno bisogno di aiuto: tale aiuto lo hanno trovato in un’organizzazione umanitaria che opera da cinquant’anni

ha dichiarato successivamente Ossini, mentre la regia della trasmissione ha continuato a mandare in onda immagini drammatiche sui maxischermi dello studio. Massimiliano ha quindi parlato di Medici Senza Frontiere, organizzazione che da sempre è in prima linea nell’aiutare chi ha bisogno.

Le parole di dolore del padrone di casa di Unomattina: “Situazioni a volte lontane dai riflettori”

“Oggi parliamo di Ucraina, di Afghanistan, di Yemen. Alcune situazioni purtroppo sono lontane dai riflettori” ha dichiarato in conclusione Massimiliano Ossini (che in una puntata della settimana scorsa ha lanciato un allarme), aprendo quindi ufficialmente il primo spazio della trasmissione dedicato, appunto, a Medici Senza Frontiere.

Venerdì, invece, l’inizio del programma è stato decisamente singolare, con il conduttore arrivato in studio… in bicicletta!