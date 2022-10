Mattino Cinque, Federica Panicucci choc in diretta: “Ha pensato al suicidio”

Federica Panicucci lo svela in diretta: “In passato la concorrente del GF Vip ha tentato il suicidio”

La popolare conduttrice, nella seconda parte di Mattino 5, ha parlato dapprima della scomparsa di Angela Celentano, e successivamente di Pamela Prati, che proprio lunedì scorso è tornata a parlare in diretta del ‘caso Mark Caltagirone’. Una faccenda questa che ha messo in seria difficoltà la popolare soubrette, visto che ha anche tentato il suicidio, come ha dichiarato stamattina in diretta la presentatrice:

“Pamela ha raccontato anche un momento molto grave che ha vissuto in prima persona…Ha pensato addirittura al suicidio…”

E successivamente ha lanciato la clip in cui la popolare showgirl ha fatto questa drammatica confessione. In questo RWM la concorrente ha anche accusato alcuni suoi colleghi che pare abbiano cercato di distruggerla per questa brutta vicenda.

Pamela Prati non convince gli opinionisti di Mattino Cinque: scoppia il caos in studio

Una volta finita questa clip Federica Panicucci ha ripreso immediatamente la parola non nascondendo le sue perplessità sulle accuse mosse sui suoi colleghi. Successivamente ha dato la parola ai suoi opinionisti, che non sono stati affatto teneri nei confronti della soubrette del Grande Fratello Vip, la quale è finita nel mirino di Barbara d’Urso. Cosa hanno detto? Patrizia Groppelli non ha fatto mistero che la gogna mediatica se l’è cercata, visto che è andata spesso e volentieri nei salotti televisivi a parlare del ‘caso Mark Caltagirone’:

“Adesso è facile dimenticare il suo passato…Sta facendo un ottimo percorso al GF Vip e sta cercando di smarcarsi da questa cosa, ma attenzione con le parole…”

E a pensarla come lei anche Raffaello Tonon: “I colleghi le hanno teso una trappola? Non mi pare…Nessun collega le ha presentato Mark Caltagirone…”

Mattino 5, Roberto Poletti difende a spada tratta la showgirl: “Non prendetevi gioco di lei”

Raffaello Tonon ha poi fatto notare che Pamela Prati era pronta a convolare a nozze con un uomo che non ha mai conosciuto personalmente, visto che aveva anche posato con l’abito nuziale per un noto magazine. A quel punto ha preso la parola il giornalista, che ha invece preso le difese della concorrente del Grande Fratello Vip:

“Prendetevi gioco delle persone che hanno subìto un lavaggio nel cervello…Se capita a voi poi non vi lamentate…Ci dovete passare nelle situazioni per giudicare…E’ una vittima!”

Tuttavia gli altri due opinionisti sono rimasti fermi sulle loro posizioni.